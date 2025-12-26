Protecció Civil demana allunyar-se del Manol a Santa Llogaia d’Àlguema
El cabal ha superat els 67,7 metres cúbics per segon,
Potecció Civil ha avisat aquest divendres al matí que el cabal del riu Manol al seu pas per Santa Llogaia d’Àlguema ha superat els 67,7 metres cúbics per segon, cosa que suposa sobrepassar el seu llindar de perill. És per això que els serveix d’Emergència recomanen “evitar punts baixos i allunyar-se de la zona”. I és que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha detectat aquestes dades, enmig del seguiment del temporal de pluja i vent que afecta especialment al litoral gironí, i per això s’ha volgut alertar la població.
