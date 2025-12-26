Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protecció Civil demana allunyar-se del Manol a Santa Llogaia d’Àlguema

El cabal ha superat els 67,7 metres cúbics per segon,

L'avís de Protecció Civil

Potecció Civil ha avisat aquest divendres al matí que el cabal del riu Manol al seu pas per Santa Llogaia d’Àlguema ha superat els 67,7 metres cúbics per segon, cosa que suposa sobrepassar el seu llindar de perill. És per això que els serveix d’Emergència recomanen “evitar punts baixos i allunyar-se de la zona”. I és que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha detectat aquestes dades, enmig del seguiment del temporal de pluja i vent que afecta especialment al litoral gironí, i per això s’ha volgut alertar la població.

