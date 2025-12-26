Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presenten el projecte de memòria històrica a Peralada aquest 27 de desembre

S’anomena "De la República a la Dictadura. Transformacions socials, violència i repressió a Peralada i Vilanova de la Muga"

Fotografia a la balconada de l’Ajuntament de Peralada de Gil-Robles, conjuntament amb altres membres de l’extrema dreta catalana i autoritats municipals.

Fotografia a la balconada de l’Ajuntament de Peralada de Gil-Robles, conjuntament amb altres membres de l’extrema dreta catalana i autoritats municipals. / Mirador. Setmanari de literatura, art i política. Any VII. Nº318. 21/03/1935

Redacció

Redacció

Peralada

El proper dissabte, 27 de desembre, a les onze del matí, tindrà lloc, a la Sala d’Actes de Sant Domènec de Peralada, la presentació del projecte De la República a la Dictadura. Transformacions socials, violència i repressió a Peralada i Vilanova de la Muga, en la qual s’exposaran els resultats de la recerca i pròximes activitats. "Els familiars de víctimes, veïns i veïnes, i especialistes han estat una peça clau d’aquesta investigació", manifesten els impulsors d’aquesta iniciativa, Anna Maria Puig Griessenberger, presidenta de l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE), i Jordi Vives Faig, historiador responsable del projecte.

L’IEE, amb el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat, el Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera, i l’Ajuntament de Peralada, desenvolupen un projecte de recerca i memòria històrica sobre Peralada i Vilanova de la Muga als anys 30 i 40 del segle XX. "Moltes persones s’estan interessant pel projecte, l’estan agraint i, sobretot, hi estan aportant. Això és un exercici de memòria històrica. Vam pensar que l’any vinent, el 2026, es commemora el 90è aniversari de l’inici de la Guerra Civil i ens estem quedant sense temps i oportunitats per fer aquesta tasca de memòria històrica que no s’ha fet exhaustivament, recollint el testimoni i passant-lo a les noves generacions», explicava, recentment, Jordi Vives Faig .

Els eixos de la recerca són les transformacions socials, la violència i la repressió. "Per fer aquesta feina, ja s’ha parlat amb més de cinquanta persones, entre especialistes, veïnes, familiars i testimonis directes; s’han visitat més de trenta arxius, biblioteques i museus; s’han utilitzat més de setanta obres publicades, a més de repassar l’hemeroteca de l’època i publicacions locals c’om el Butlletí de Peralada, des de l’any 1979 fins a l’actualitat, en el qual es troben valuosos articles i retalls de la nostra història local d’aquella època", remarcava Faig.

TEMES

