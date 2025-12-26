Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Padró FigueresSous alcaldes Alt EmpordàTemporal EmpordàGrapat VilamallaManol EmpordàOcupacions FigueresPortalada Basílica Castelló
instagramlinkedin

Evacuen la residència d'Altem al Far d'Empordà

El Manol, amb el cabal molt crescut aquest divendres.

El Manol, amb el cabal molt crescut aquest divendres. / Marina López

Redacció

Redacció

El Far d'Empordà

Els usuaris de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Les Acàcies', situada al Far d'Empordà (Alt Empordà), han estat evacuats preventivament aquest divendres al matí per la crescuda del riu Manol, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 07.53 hores i s'han evacuat un total de 16 persones: sis han estat traslladades per personal de la mateixa residència i 10 han estat evacuades per les dotacions de Bombers activades. Les persones, totes il·leses, han estat dutes a un altre centre del mateix municipi. La residència 'Les Acàcies' es troba en una zona inundable propera al riu Manol, que aquest Sant Esteve havia augmentat el seu cabal fins als 67,7 m3/s i superar el llindar de perill.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents