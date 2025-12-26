Evacuen la residència d'Altem al Far d'Empordà
Els usuaris de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Les Acàcies', situada al Far d'Empordà (Alt Empordà), han estat evacuats preventivament aquest divendres al matí per la crescuda del riu Manol, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 07.53 hores i s'han evacuat un total de 16 persones: sis han estat traslladades per personal de la mateixa residència i 10 han estat evacuades per les dotacions de Bombers activades. Les persones, totes il·leses, han estat dutes a un altre centre del mateix municipi. La residència 'Les Acàcies' es troba en una zona inundable propera al riu Manol, que aquest Sant Esteve havia augmentat el seu cabal fins als 67,7 m3/s i superar el llindar de perill.
