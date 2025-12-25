El temporal agafarà més força a l'Empordà aquesta nit i el matí de Sant Esteve
Les onades poden arribar als 10 metres
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat aquest dijous avançar els desplaçaments per carretera el dia de Nadal i tornar a casa "el més aviat possible", així com endarrerir-los l'endemà, dia de Sant Esteve, a causa del temporal. Ho ha recomanat en una atenció als mitjans des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Pel que fa a la previsió de fort onatge, ha avisat que la mitjana d'altura de les onades serà de quatre metres, però preveuen que puguin arribar als 10 metres. S'ha enviat una Es-Alert als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners de l’Alt i el Baix Empordà per la previsió de fort onatge en aquestes dues comarques entre aquest dijous i divendres.
"Com més aviat puguem fer les tornades cap a casa, millor, perquè com més avançada sigui la tarda, aquest temporal anirà agafant més intensitat i també aquestes pluges", ha assegurat Solé. De cara a aquest divendres, ha recomanat optar per franges horàries que s'acostin el més possible al migdia.
