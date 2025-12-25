Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Museu del JoguetEl Bruel EmpuriabravaPadró FigueresNadal EmpordàSous alcaldes Alt EmpordàOnatge EmpordàNadal Masquef
instagramlinkedin

El temporal agafarà més força a l'Empordà aquesta nit i el matí de Sant Esteve

Les onades poden arribar als 10 metres

El temporal, avui a l'Escala

El temporal, avui a l'Escala / Xavier Pi

Redacció

Redacció

L'Escala

 La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat aquest dijous avançar els desplaçaments per carretera el dia de Nadal i tornar a casa "el més aviat possible", així com endarrerir-los l'endemà, dia de Sant Esteve, a causa del temporal. Ho ha recomanat en una atenció als mitjans des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Pel que fa a la previsió de fort onatge, ha avisat que la mitjana d'altura de les onades serà de quatre metres, però preveuen que puguin arribar als 10 metres. S'ha enviat una Es-Alert als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners de l’Alt i el Baix Empordà per la previsió de fort onatge en aquestes dues comarques entre aquest dijous i divendres.

"Com més aviat puguem fer les tornades cap a casa, millor, perquè com més avançada sigui la tarda, aquest temporal anirà agafant més intensitat i també aquestes pluges", ha assegurat Solé. De cara a aquest divendres, ha recomanat optar per franges horàries que s'acostin el més possible al migdia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents