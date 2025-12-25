Protecció Civil envia una Es-alert als municipis costaners de l'Empordà per la previsió de fort onatge
Demanen extremar les precaucions i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims
Protecció Civil ha decidit enviar una Es-Alert als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners de l’Alt i el Baix Empordà per la previsió de fort onatge en aquestes dues comarques entre aquest dijous i divendres. Els serveis d’emergències reclamen a la ciutadania extremar les precaucions, respectar els tancaments d’accés als punts del litoral, i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims. També demanen trucar al 112 en cas d’emergència. Protecció Civil manté en fase d’alerta el pla Inuncat.
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- “La mitologia catalana no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”
- Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
- Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
- La soledat no desitjada per Nadal: “M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú”
- La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge