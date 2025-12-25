Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació

L'institut escola El Bruel d’Empuriabrava reclama solucions després de 17 anys educant en barracons

El centre, que ha canviat recentment de direcció, continua desenvolupant projectes pedagògics innovadors mentre manifesta la necessitat i la fita d’un edifici definitiu

El pati dels mòduls de primària d'El Bruel d'Empuriabrava

El pati dels mòduls de primària d'El Bruel d'Empuriabrava / Empordà

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Castelló d'Empúries

Els mòduls de primària de l’Institut Escola El Bruel d’Empuriabrava, que fa disset anys que conviuen amb l’alumnat, comencen a transformar-se visualment gràcies a l’art. La il·lustradora Marina Gimeno els està donant una nova vida amb pintures murals inspirades en els Aiguamolls de l’Empordà. El seu treball no només decora, sinó que connecta el centre amb l’entorn natural que l’envolta i ofereix una nova mirada a uns espais educatius que, tot i ser provisionals, han esdevingut estructurals.

L'artista Marina Gimeno decora amb motius dels Aiguamolls els móduls de primària d'El Bruel

L'artista Marina Gimeno decora amb motius dels Aiguamolls els móduls de primària d'El Bruel / Sònia Fuentes

Incertesa davant el futur

El projecte de direcció s’ha renovat aquest curs, però la incertesa és la mateixa. «De moment no sabem el futur què ens presenta, però sí que tenim necessitat que es concreti el futur del nostre centre, quines previsions hi ha», reivindica Maria Rosa Ferrer, directora del centre. La situació de provisionalitat de l’Institut Escola El Bruel sembla haverse tornat permanent, però la determinació del seu equip docent és ferma per continuar avançant. El centre ha apostat per dignificar els espais i fer-los més acollidors per a l’alumnat.

Des del 2008 en barracons

Aquesta voluntat de millora es reflecteix tant en iniciatives com els murals, com en la feina educativa i social que s’hi desenvolupa. Des del setembre del 2008, quan El Bruel va obrir com a escola i un any més tard com a institut, l’equip directiu ha hagut de fer front al creixement constant de l’alumnat, especialment a través de la matrícula viva, i a la manca d’infraestructures definitives. «Tot això condiciona molt els espais i ens obliga a ser molt creatius», explica el professor Miquel Barti, que forma part del projecte educatiu des dels inicis. «Les aules estan bé, però ens falta un espai polivalent gran per a activitats com educació física o representacions. Per això, demanarem un nou bloc de mòduls per a secundària», afegeix la directora.

Els mòduls de secundària presenta espais optimitzats per fer front al fet d'estar en barracons

Els mòduls de secundària presenta espais optimitzats per fer front al fet d'estar en barracons / Sònia Fuentes

Educació de qualitat

Malgrat les dificultats derivades de la manca d’un edifici definitiu, el centre ha impulsat millores significatives per adaptar-se i continuar oferint una educació de qualitat. S’han habilitat espais com una sala d’audiovisuals, s’ha remodelat la sala de professorat i s’ha millorat l’aspecte exterior dels mòduls de primària gràcies a la participació en projectes europeus. Tot i les limitacions, El Bruel ha sabut construir un entorn educatiu on la convivència i el respecte són pilars fonamentals, consolidant una comunitat cohesionada i compromesa amb la inclusió. La diversitat cultural, lluny de ser un repte, és un motor pedagògic.

Comunitat diversa

Amb prop de 400 alumnes i una comunitat educativa diversa, El Bruel és avui un referent a Empuriabrava: «Tenim alumnat de més de vint nacionalitats diferents. Fa molts anys que treballem en aquest context, i això ha fet que aquesta pluralitat estigui plenament integrada en els nostres projectes i en la manera d’educar». L’alumnat nouvingut s’incorpora al llarg del curs i, sovint, ho fa sense coneixements de la llengua catalana. «El que ens genera una mica d’angoixa és que, amb tanta diversitat i tenint en compte que estem apartats del nucli de Castelló, potser des de fora no sempre es percep tot el treball pedagògic que hi ha al darrere». Però el resultat és que, al llarg dels anys, El Bruel ha anat teixint històries d’èxit educatiu. La clau, segons l’equip docent, «rau en la vocació i en una educació compromesa, oberta i sense prejudicis».

