Educació
"A l'institut escola El Bruel, la feina educativa i social converteix la diversitat d’Empuriabrava en comunitat"
Maria Rosa Ferrer, directora de l’Institut Escola El Bruel, explica com treballen amb 380 alumnes de més de vint nacionalitats.
El centre aposta per la inclusió i la cohesió social des de l’any 2008
L’Institut Escola d’Empuriabrava continua funcionant en mòduls gairebé divuit anys després, una situació que condiciona els espais però no l’esperit del projecte educatiu. Amb una clara aposta per la millora constant, la inclusió i el treball comunitari, l’equip docent reclama definir el futur del centre mentre reivindica la tasca educativa i social que s’hi fa cada dia en un entorn marcat per la diversitat cultural.
— Com influeix el fet de continuar en mòduls després de gairebé divuit anys?
— L’objectiu és oferir un espai agradable per aprendre i treballar i les aules estan bé, però ens falten espais. Tot i això, hem fet una sala d’audiovisuals per tenir tot el material a part de secundària, i hem arreglat l’entrada de l’institut, també hem remodelat tota la sala de professorat i als mòduls de primària, estem fent una activitat finançada pel Fons Social Europeu. Cuidem molt la imatge del centre i intentem millorar constantment la projecció externa.
— Quins són passos fareu per desencallar el projecte?
— Aquest gener tenim prevista una reunió amb Miquel Marcé, delegat d’Educació a Girona per exposar la situació del centre i la necessitat que tenim de concretar quin futur se’ns preveu, si hi haurà projecte de centre nou o quines previsions hi ha. Som conscients que, encara que s’iniciés el procés, parlaríem d’un horitzó de diversos anys, però és important continuar posant-ho sobre la taula.
— Quin valor destacaria de l’equip docent?
— Cal tenir una mirada oberta i positiva per treballar en un centre com el nostre. I quan la tens, la feina funciona. Mantenim una tasca educativa que combina vocació, inclusió i valors de comunitat. Han passat moltes generacions per aquí i, a part del tema acadèmic, se’ls ha ensenyat valors i conèixer l’entorn i hem fomentat la integració.
— Quina és la implicació de l’Ajuntament amb el centre?
— Agrairíem tenir més suport de l’Ajuntament. Considerem que caldria un acompanyament més constant, sobretot en la millora dels espais. Des que hem començat nosaltres, al juliol, ens ha costat contactar amb l’Ajuntament, tot i això, ara ja ens han començat a fer algunes reparacions i feines de manteniment.
— Quin missatge li agradaria que quedés clar sobre l’Institut Escola?
— Potser des de fora no sempre es veu tot el que s’hi fa, però la feina educativa i social que s’ha fet i que es continua fent és molt important, tant per als alumnes com per a la comunitat.
— Quina és la principal singularitat del centre, ubicat en un entorn com Empuriabrava, i com s’afronta?
— Fa molts anys que treballem en un context de diversitat cultural, que està molt present sempre a la zona d’Empuriabrava, i això ha fet que estigui plenament integrada en els nostres projectes sempre amb bona convivència. Tenim molts alumnes que arriben sense coneixements de la llengua catalana. Per això comptem amb una aula d’acollida molt potent, amb professorat que fa una feina d’integració molt bona des del primer moment, perquè puguin anar-se vinculant al curs i a l’entorn. L’aula d’acollida és la primera porta d’entrada: no només hi treballem la llengua catalana, sinó també la cultura i els valors d’aquí, que intentem transmetre a través d’aquesta aula i també a les classes ordinàries. Crec que és un valor molt important de l’escola i que cal reconèixer. Són nens que també necessiten acompanyament, suport emocional, perquè venen d’un entorn diferent... I t’ho agraeixen molt.
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- “La mitologia catalana no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”
- Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
- Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
- La soledat no desitjada per Nadal: “M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú”
- La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge