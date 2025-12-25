La Diputació de Girona impulsa el català a les fires de videojocs i trobades LAN
El diputat de Noves Tecnologies, Joan Plana, considera que «s’ha de potenciar la llengua" davant de l'ús freqüent del castellà i l'anglès
La Diputació de Girona ha aprovat una nova línia de subvencions adreçada a associacions i entitats sense ànim de lucre que organitzen fires de videojocs i trobades LAN, com les que se celebren anualment a Roses, amb el català com a llengua principal. Al capdavant d’aquesta iniciativa hi ha el diputat rosinc i portaveu republicà, Joan Plana, delegat d’Assistència als Municipis, Serveis Generals, Suport a entitats locals, Noves Tecnologies i Compra Pública de l’ens provincial.
Joan Plana considera que amb aquesta nova línia d’ajuts «donem suport a esdeveniments de lleure digital i formació tecnològica que generen comunitat, innovació i equitat digital, i que associen clarament el català a la modernitat, el coneixement i el futur. Apostar pel català és garantir que també sigui la llengua de la tecnologia i del demà».
L'exemple rosinc i gironí
El portaveu republicà recorda que «el 2023, quan encara era alcalde, amb la regidora Vero Medina vam ajudar a tirar endavant fer la primera fira de la tecnologia i del manga a Roses, que ja des de la primera edició va tenir molt bona acollida. Vam detectar que hi havia tot un nínxol de població, sobretot jove, molt interessat en aquest tema. Llavors, quan vaig entrar a la Diputació, vaig veure que aquestes trobades tenen algun tipus d’ajuda per part nostre, sense participar-hi directament. També va coincidir que es va anar expandint el fenomen, de Roses, Palamós i d’algun altre lloc, van voler-ho fer també a Girona».
D’aquesta darrera experiència, celebrada el passat novembre, explica que «vam parlar amb l’Ajuntament Girona i vam fer una cosa comuna, els vam ajudar econòmicament. La primera edició de Girotrònica va anar molt bé. I vam adonar-nos d’un fet no menor, que és que els organitzadors estaven molt conscienciats amb el tema de la llengua, ho tenien molt clar, però sabem que no sempre és així. És a dir, és un àmbit en el qual a vegades les llengües franques són l’anglès i el castellà i, en canvi, el català moltes vegades no hi és especialment present, ni en la difusió, ni en la llengua dels ponents». Aquest fet ha estat el desencadenant de la decisió presa per la Diputació envers els seus ajuts.
