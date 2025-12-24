Vilafant aprova un pressupost de 7,4 milions que fa un salt en inversions
Destinen a projeccions i actuacions 1,19 milions d'euros amb apostes com la primera fase d'adequació de l'espai Àgora
L’Ajuntament de Vilafant ha aprovat el pressupostper al 2026 de 7.434.602,22 euros, un 10,81% més que l’exercici anterior i on destaca que es fa un salt amb inversions amb 1,1 milions d'euros. El pla d’asfaltatg, millora de voreres, i la 1a fase d’adequació de l’espai Àgora són alguns dels projectes.
S'ha aprovat en sessió extraordinària, amb els vots a favor del PSC, Junts per Vilafant i Ciutadans i els vots en contra d’ERC i Som Vilafant. Es tracta, d’un pressupost que aposta per la millora de la via pública i dels equipaments del municipi amb la mirada posada al futur.
Durant la sessió, el regidor d’economia, Víctor Grau ha destacat que el pressupost per al 2026 «suposa un salt endavant en inversions i serveis, però es fa des de la prudència i la responsabilitat: no es dispara la despesa de personal, es redueix el cost financer i l’endeutament es destina exclusivament a projectes que queden al poble". El regidor va explicar que "de les inversions en destaquen el pla d’asfaltatge i la millora de voreres, però també projectes com la 1a fase d’adequació de l’espai Àgora, l’aposta per la millora de la xarxa d’aigües i el subministrament de comptadors de telelectura o el projecte de creació d’un aparcament d’autocaravanes entre altres».
Una part significativa de les inversions del 2026 es finança amb subvencions de la Generalitat, la Diputació de Girona, l’ACA i altres administracions. A més d’aquestes inversions, l’Ajuntament també preveu afrontar les inversions amb préstec i una part amb recursos propis.
«El pressupost 2026 és també fruit de la nostra capacitat per aconseguir recursos de fora: aprofitem totes les convocatòries possibles per portar diners a Vilafant. I el deute que assumim és responsable i orientat exclusivament a millorar els carrers, els equipaments i els serveis», ha remarcat Grau.
En l’àmbit social, el pressupost reforça les partides destinades a cultura, joventut, esport, festes populars i gent gran, entre d’altres. També consolida i amplia el servei de la Llar d’infants municipal, vinculat a la nova concessió. En l’apartat de modernització administrativa, el pressupost inclou la posada en marxa d’una nova web municipal, amb l’objectiu de millorar la informació, la transparència i els tràmits en línia. Aquestes accions de modernització s’afegeixen a la instal·lació del nou sistema de vídeo acte que es farà realitat durant aquest 2026.
