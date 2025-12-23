Gastronomia
Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
El projecte de lliurament a domicili Glup Glup, nascut a Roses, vol facilitar el consum del producte de qualitat i ofereix un lot especial per aquest Nadal
Pere Gotanegra, gerent de Pescadors de Roses explica que "la iniciativa vol ajudar el sector i adaptar-se als nous hàbits de consum"
A Roses ha nascut Glup Glup, un projecte que fa possible que el sabor del mar del Cap de Creus arribi a casa de manera fàcil, responsable i amb sentit. Impulsat per l’OPP-96 Cap de Creus, aquesta iniciativa neix amb una idea clara: ajudar les persones que viuen de la mar i, alhora, fer més senzill consumir peix local de qualitat. Actualment, el projecte funciona com a prova pilot a Roses i Figueres, amb la voluntat de créixer a poc a poc.
Donar futur a la pesca tradicional
Darrere de cada comanda hi ha més de 140 famílies de pescadors de Roses, Cadaqués, el Port de la Selva i Llançà, que veuen en aquest projecte una nova manera de donar futur a la pesca tradicional. El servei ofereix peix de proximitat, capturat de manera sostenible, que es neteja, es fileteja, s’envasa al buit i s’ultracongela en el seu punt òptim de frescor, per garantir qualitat i sabor, amb lliurament gratuït a domicili a Roses.
Apropar el peix a casa
"Des del primer dia hem volgut fer alguna cosa útil per a un sector que fa anys que passa dificultats", explica Pere Gotanegra, gerent de Pescadors de Roses i propietari de Peixos Gotanegra. "No volíem grans discursos, sinó iniciatives reals, nascudes del mar i pensades per a les persones". Gotanegra destaca que els temps han canviat i que, si la pesca local ha de tenir futur, cal adaptar-se: "Amb Glup Glup, les confraries del Cap de Creus i la nostra planta d’envasat hem apostat per la tecnologia per apropar encara més el peix nostre a les cases de la gent".
"Hem apostat per la tecnologia per apropar encara més el peix nostre a les cases de la gent", explica Pere Gotanegra
Consideren que molta gent voldria consumir peix de proximitat com abans, però que els horaris laborals, la falta de temps o la comoditat ho fan difícil. Glup Glup dona resposta a aquesta realitat oferint peix local ja preparat, llest per cuinar, sense haver d’anar a plaça ni renunciar a la qualitat. Tot plegat, amb un servei ràpid que garanteix el lliurament en menys de 24 hores. La ultracongelació immediata és una de les claus del projecte: conserva millor el gust i els nutrients que la refrigeració convencional. El peix es processa just després de la captura, de manera que quan arriba a casa manté la mateixa qualitat que sortint del mar i això vol dir que el catàleg s’adapta setmana a setmana a la pesca del dia.
Comandes fàcils
Amb l’arribada de les festes, Glup Glup presenta també un Lot de Nadal, pensat per a aquelles persones que volen gaudir d’un àpat especial amb producte local i sostenible.
Les comandes són fàcils i accessibles, expliquen: es poden fer a través de la web de l’OPP, per telèfon o per WhatsApp. El repartiment es fa a domicili amb moto elèctrica, reforçant el compromís amb la sostenibilitat. "No és una iniciativa pensada per fer diners ràpids", subratlla Gotanegra. "És un projecte fet amb sentiment, per no perdre una manera de viure que forma part de la nostra identitat. Perquè quan el peix torna a casa, també torna una part del que som", conclou.
