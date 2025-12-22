Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
Ha estat un xoc frontal entre un camió i un turisme
La víctima mortal és el conductor del turisme i la seva acompanyant ha resultat ferida
El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 752 de l’N-II, al Far d’Empordà. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.26 h.
Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre un camió i un turisme. A causa de l’accident, ha mort el conductor del turisme, J. C. L., veí de Roses de 72 anys. La seva acompanyant ha estat traslladada pel SEM a l’Hospital Josep Trueta, mentre que el conductor del camió ha patit ferides de poca consideració.
