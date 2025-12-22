Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
"Gordo" Nadal EmpordàBenzineres TramuntanaDirecte Loteria NadalSoledat per NadalComprovar premis Loteria de Nadal
instagramlinkedin

Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà

Ha estat un xoc frontal entre un camió i un turisme

La víctima mortal és el conductor del turisme i la seva acompanyant ha resultat ferida

Imatge de l'accident mortal a l'N-II a l'altura del Far d'Empordà.

Imatge de l'accident mortal a l'N-II a l'altura del Far d'Empordà. / ACN

Redacció

Redacció

El Far d'Empordà

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 752 de l’N-II, al Far d’Empordà. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.26 h.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre un camió i un turisme. A causa de l’accident, ha mort el conductor del turisme, J. C. L., veí de Roses de 72 anys. La seva acompanyant ha estat traslladada pel SEM a l’Hospital Josep Trueta, mentre que el conductor del camió ha patit ferides de poca consideració.

TEMES

Tracking Pixel Contents