El tercer premi de la Loteria de Nadal esquitxa Cadaqués
El municipi més famòs de l'Alt Empordà ha venut 7 dècims del 90693
Cadaqués, el municipi més famós de l'Alt Empordà, ja pot obrir el cava. Aquest 22 de desembre la Loteria de Nadal ha caigut a la població. Set dècims han estat premiats amb el tercer premi, el 90693, dotat amb 50.000 euros cada dècim i 500.000 euros cada sèrie.
El punt de venda d'aquests dècims ha estat a l'administració de l'avinguda Caritat Seriñana de la Llibreria Rahola que ha repartit 350.000 euros.
Aquest tercer premi ha estat molt repartit i també ha caigut a altres municipis de la província de Girona: a Sant Joan de les Abadesses i a la ciutat de Girona. A Catalunya també ha tocat a Barcelona i Lleida.
