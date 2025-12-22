Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El tercer premi de la Loteria de Nadal esquitxa Cadaqués

El municipi més famòs de l'Alt Empordà ha venut 7 dècims del 90693

Cadaqués

Cadaqués / Cadaques. Marc centenari del Patronat de la Costa Brava. Fotografia de Roger Lleixˆ

Redacció

Redacció

Cadaqués

Cadaqués, el municipi més famós de l'Alt Empordà, ja pot obrir el cava. Aquest 22 de desembre la Loteria de Nadal ha caigut a la població. Set dècims han estat premiats amb el tercer premi, el 90693, dotat amb 50.000 euros cada dècim i 500.000 euros cada sèrie.

El punt de venda d'aquests dècims ha estat a l'administració de l'avinguda Caritat Seriñana de la Llibreria Rahola que ha repartit 350.000 euros.

Administració de la loteria de Cadaqués.

Administració de la loteria de Cadaqués. / Loterías y Apuestas del Estado

Aquest tercer premi ha estat molt repartit i també ha caigut a altres municipis de la província de Girona: a Sant Joan de les Abadesses i a la ciutat de Girona. A Catalunya també ha tocat a Barcelona i Lleida.

