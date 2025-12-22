Necrològica
Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
Cristina va estar al consistori molletenc durant vint-i-tres anys, vuit com a alcalde i setze com a regidor i primer tinent d’alcaldia
Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
L'exalcalde de Mollet de Peralada, Josep Cristina (Mollet de Peralada, 1953), ha mort en un accident de trànsit a l'N-II a l'altura del Far d'Empordà. Cristina va estar al consistori molletenc durant vint-i-tres anys, vuit com a alcalde i setze com a regidor i primer tinent d’alcaldia. Va deixar la política municipal el 2023, ja que creia que "calia deixar pas a altres persones".
El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest 22 de desembre s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 752 de l’N-II, al Far d’Empordà. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.26 h. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre un camió i un turisme. A causa de l’accident, ha mort Josep Cristina, que conduïa el vehicle.
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
- Aitor Embela, el porter de Figueres que vol conquerir Àfrica
- Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Hi ha gent que espera a l'últim moment per comprar el número de Nadal perquè, diuen, els últims són els que toquen segur