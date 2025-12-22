Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològica

Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II

Cristina va estar al consistori molletenc durant vint-i-tres anys, vuit com a alcalde i setze com a regidor i primer tinent d’alcaldia

Imatge d'arxiu de Josep Cristina.

Imatge d'arxiu de Josep Cristina. / Josep López

Redacció

Redacció

Figueres

L'exalcalde de Mollet de Peralada, Josep Cristina (Mollet de Peralada, 1953), ha mort en un accident de trànsit a l'N-II a l'altura del Far d'Empordà. Cristina va estar al consistori molletenc durant vint-i-tres anys, vuit com a alcalde i setze com a regidor i primer tinent d’alcaldia. Va deixar la política municipal el 2023, ja que creia que "calia deixar pas a altres persones".

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest 22 de desembre s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 752 de l’N-II, al Far d’Empordà. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.26 h. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre un camió i un turisme. A causa de l’accident, ha mort Josep Cristina, que conduïa el vehicle.

