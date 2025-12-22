En Directe
Loteira de Nadal
Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
Segueix, en viu, el sorteig de la Loteria de Nadal 2025
Segueix, en directe, l'última hora sobre el sorteig de la Loteria de Nadal 2025 que se celebra aquest dilluns, 22 de desembre, a Madrid.
A més, podràs comprovar si el teu dècim ha estat premiat.
On ha caigut el tercer premi?
El 90.693, premiat amb 500.000 euros per sèrie i 50.000 euros per dècim. S’ha venut a Santa Fe (Granada), Igorre (Biscaia), Alacant, la Corunya, Chiclana (Cadis), Sant Boi (Barcelona) i Talavera la Real (Badajoz).
Surt el tercer premi!
El tercer premi el 90.693 de 500.000 euros en cada sèrie.
Un cinquè premi molt repartit
El cinquè premi el 77.715, premiat amb 60.000 euros per sèrie i 6.000 euros per dècim.
S’ha venut a Aranda de Duero (Burgos), Saragossa, Elda (Alacant), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Fisterra (la Corunya), Villanueva de la Serena (Badajoz), Madrid i Pamplona.
Surt el tercer cinquè premi
Surt un cinquè premi, el tercer! 77715, premiat amb 60.000 per sèrie.
Finalitza la taula que ha repartit el "Gordo" de Nadal
Finalitza aquesta quarta taula, que ha repartit la Grossa i dos cinquens premis
On s'ha venut el "Gordo"?
El 79.432 ha estat agraciat amb el "Gordo" de la Loteria de Nadal 2025, amb un premi de 400.000 euros per dècim. S’ha venut a La Bañeza, Villablino i Pola de Gordón, totes elles localitats de la província de Lleó, i també a Madrid.
Ha sortit el "gordo" de Nadal
Ha sortit el "gordo" de Nadal 4 milions d'euros a la sèrie, el 79.432.
El segon cinquè premi
Surt el segon cinquè premi el 60.649 dotat amb 60.000 euros per sèrie.
Surt el primer cinquè premi
Surt el primer cinquè premi el 23.112 amb 60.000 euros en cada sèrie.
El quart premi, exempt de pagar impostos
El quart premi de la Loteria de Nadal està dotat amb 200.000 euros a la sèrie, 20.000 euros al dècim. Com que no se superen els 40.000 euros, el premi per dècim està exempt de pagar impostos. A partir d'aquesta quantitat, s'ha de pagar un 20% a Hisenda. A Olot quest s'ha venut a l'administració de Sant Rafael, 16.
