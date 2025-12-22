Loteria
Loteria de Nadal 2025 | Descobreix si el teu dècim està premiat
Aquests són els números premiats
Aquest dilluns 22 de desembre se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal 2025 a Madrid. El 'gordo' reparteix 4.000.000 d'euros per sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim, el segon 125.000 euros per dècim, 50.000 euros per dècim el tercer, el quart 20.000 euros per dècim i el cinquè, 6.000 euros per dècim.
A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.
Primer premi
- 79432
Segon premi
- 70048
Tercer premi
- 90693
Quart premi
- 78477
- XXXXX
Cinquè premi
- 23112
- 60649
- 77715
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
