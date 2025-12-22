Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Loteria

Loteria de Nadal 2025 | Descobreix si el teu dècim està premiat

Aquests són els números premiats

Imatge d'arxiu d'un dècim de Nadal

Imatge d'arxiu d'un dècim de Nadal / Europa Press

Redacció

Redacció

Aquest dilluns 22 de desembre se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal 2025 a Madrid. El 'gordo' reparteix 4.000.000 d'euros per sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim, el segon 125.000 euros per dècim, 50.000 euros per dècim el tercer, el quart 20.000 euros per dècim i el cinquè, 6.000 euros per dècim.

A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.

Primer premi

  • 79432

Segon premi

  • 70048

Tercer premi

  • 90693

Quart premi

  • 78477
  • XXXXX

Cinquè premi

  • 23112
  • 60649
  • 77715
  • XXXXX
  • XXXXX
  • XXXXX
  • XXXXX
  • XXXXX

