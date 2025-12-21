Entrevista | Helena Solana 5a tinent d'alcaldia de Castelló d'Empúries
“La pista de gel a la marina d’Empuriabrava té molt bona acollida”
M. Helena Solana Cazorla (Castelló d’Empúries, 1972) és empresària del sector comercial d’Empuriabrava i exerceix de regidora de Promoció econòmica, Fires i mercats i Comerç de l’Ajuntament castelloní
Com preparen aquestes dates nadalenques des de l'àrea municipal que vostè dirigeix?
Des de l’àrea de desenvolupament i promoció del municipi, veiem aquestes dates com una oportunitat per a posar en valor el comerç i la restauració local. Comptem amb la participació d’associacions i entitats del municipi per a l'organització de bona part de l’agenda d’activitats del Nadal. Aquesta implicació s’ha de reconèixer i és d’agrair. Com és el cas de la Fira de Nadal, organitzada per l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, celebrada aquests passats 6 i 7 de desembre. Per als dies vinents, tenim una agenda d’activitats amb concerts, teatre, tallers, animació infantil, màpping de Nadal i pista de gel, els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, al Passeig Marítim d’Empuriabrava, de les onze del matí a les set de la tarda, on també es podrà gaudir d’activitats complementàries amb ambient nadalenc, com ara espectacles de màgia i diferents actuacions musicals. I no hi faltaran els actes més tradicionals que faran que grans i petits puguin gaudir d’aquestes festes.
Acostumen a mantenir algunes accions?
Sí, cada any oferim una agenda de Nadal molt variada, on no manca la Fira de Nadal, la Pista de Gel, tallers de Nadal, animació infantil, Concert de Nadal, actes per la Marató , visites guiades i exposicions. També publiquem els Menús que ofereixen els restaurants del nostre municipi per aquestes festes nadalenques, més d’una quarantena de restaurants ja ens els han fet arribar. Les activitats nadalenques que oferim són pensades per a tots els públics i per als dos nuclis del municipi. Són propostes per mantenir les tradicions i que cadascú, tan grans com petits, en puguin gaudir.
Té bona acollida la pista de gel?
Sí, molt bona acollida. Portem quatre anys amb la pista de gel al passeig marítim. Cobrem dos euros per a passar-hi mitja hora. A més, allà al voltant, hi ha activitats complementàries.
Quina serà la novetat d’enguany?
Hem ampliat l’enllumenat nadalenc en diferents espais. La programació és molt variada i completa.
Disposar de dos nuclis com són Castelló i Empuriabrava porta més despesa…
Sí. Com he comentat, organitzem activitats pensades pels dos nuclis: El centre de Castelló i Empuriabrava. Mirem que siguin activitats complementàries.
La marina residencial els permet diversificar les propostes per ser un nucli turístic?
Sí, ens permet tenir una oferta diversificada que fa que siguem atractius per a tots els públics. Les activitats que programem al Passeig Marítim sempre són molt ben rebudes i compten amb una bona participació tant de residents com de visitants. En definitiva, tenim una agenda d'activitats de Nadal molt variada. Us convidem a visitar-nos i a gaudir de les festes amb nosaltres.
