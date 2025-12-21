Educació
Joves i gent gran de Castelló i Empuriabrava preserven la memòria local amb un projecte intergeneracional d'èxit
El projecte 'A través dels teus ulls' ha posat en contacte dos mons que, tot i compartir territori, semblen viure en realitats paral·leles
L’experiència, impulsada amb alumnes d’ESO i persones grans, ha reforçat els vincles socials i vol tenir continuïtat l’any vinent
A Castelló d'Empúries, un projecte educatiu intergeneracional ha aconseguit trencar barreres entre joves i persones grans del municipi. L’any passat, alumnes de 3r d’ESO dels instituts d’Empuriabrava i de Castelló van participar en una iniciativa que els va permetre conèixer, entrevistar i recollir les vivències de la gent gran resident al casal d’avis, la residència i el centre de dia.
El resultat d’aquest darrer treball és la revista A través dels teus ulls, editada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que recull biografies i fotografies aportades pels entrevistats. Aquesta publicació, fruit d’un projecte que ja havia comptat amb una i edició anterior i es prepara per a una tercera, es distribueix al municipi i serveix com a testimoni viu de la memòria col·lectiva local. Des del consistori expliquen que la proposta "és una crida a cuidar a la gent gran, a donar-los valor i a conèixer la seva història a través dels ulls dels ponents que hi participen".
Projecte col·laboratiu
Per part del centre es fa una valoració molt positiva: "És un projecte que sempre funciona molt bé, tant per la gent gran com pels alumnes", explica Miquel Barti, professor de l’Institut El Bruel. "Els dos grups surten contents i més connectats". Aquesta és la força d’iniciatives com aquesta: fer que la història es torni viva i present. Barti remarca la importància de donar continuïtat a la iniciativa: "Ja hem tingut reunions amb l’Ajuntament per preparar una tercera edició. És un projecte col·laboratiu on han de confluir moltes voluntats: la Residència i Centre de Dia Toribi Duran, el Casal de Castelló, l’alumnat de 3r d’ESO del municipi i l’Ajuntament. Però hi ha interès i voluntat perquè continuï".
El projecte va permetre que els alumnes, en petits grups, entrevistessin una persona gran del centre de dia o del casal sobre la seva vida: la infància, l’escola, la família, què van fer de petits, aspectes personals com on es van casar i sobre les seves vivències durant la Guerra Civil i la postguerra. A partir de les respostes, van elaborar una biografia que, juntament amb fotografies i documents personals, conforma el contingut de la revista. "Expliquen històries d’un passat molt diferent del que es viu ara i una manera de viure que no té res a veure amb l’actual".
Preservar la memòria històrica
A més de preservar la memòria històrica, aquesta experiència afavoreix l’intercanvi generacional. Els joves descobreixen una manera de viure molt diferent de la seva, i la gent gran coneix millor la realitat dels adolescents d’avui. Aquesta convivència trenca distàncies i fomenta l’empatia, asseguren. Un dels aspectes més significatius que ha posat en relleu la iniciativa és la fractura social i cultural entre Empuriabrava i Castelló d’Empúries.
Els alumnes d’Empuriabrava, procedents d’un entorn majoritàriament turístic i forà, sovint desconeixen la història del nucli antic del municipi. "El projecte ha posat en contacte aquests dos mons que, tot i compartir territori, semblen viure en paral·lel", explica Barti. "Els alumnes d’Empuriabrava no coneixien gaire la història local de Castelló i aquest contacte amb la gent gran ha estat molt enriquidor perquè han pogut descobrir les seves arrels i construir un pont entre dues realitats".
190 alumnes
En total en aquest projecte, hi han participat uns 190 alumnes i 15 persones grans, i la revista ha tingut una gran acollida. Amb un tiratge de 300 exemplars, s’ha distribuït pel municipi com a eina de memòria i cohesió. Miquel Barti recorda que el projecte, té els seus inicis en una proposta anterior, que ell mateix va impulsar juntament amb els alumnes d’El Bruel: Històries de vida amb ulls d’adolescent dins les activitats del Pla Educatiu d’Entorn. Ara es manté viu el diàleg entre generacions i es consolida com una experiència educativa, cultural i social de gran valor per al municipi. "Tots dos projectes van tenir com a resultat un llibret editat per l’Ajuntament".
La revista del projecte A través dels teus ulls es va presentar el juny passat a la residència Toribi Duran. La publicació final és només la punta de l’iceberg. El valor real es troba en el procés: en el temps compartit, en les converses entre joves i gent gran, en l’interès dels joves per entendre el passat i en l’emoció de les persones grans en ser escoltades.
En primera persona
Aquesta connexió entre generacions no només reforça vincles humans, sinó que també ajuda a construir una identitat col·lectiva arrelada i compartida. Per a molts joves, ha estat la primera vegada que senten en primera persona vivències sobre la postguerra, la migració o la vida rural. I per als avis i àvies, l’oportunitat de ser escoltats i reconeguts, conclouen.
