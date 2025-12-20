Seguretat
Més vigilància policial a la Jonquera per Nadal per l'increment de robatoris de bandes especialitzades
Els Mossos recorden que cal demanar identificació quan es paga amb targeta perquè molts lladres fan compres fraudulentes
Gerard Vilà
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Jonquera incrementen durant les festes de Nadal la vigilància en comerços del poble i en grans superfícies. L'objectiu és evitar els robatoris que s'incrementen durant aquesta època per l'augment de compradors. De fet, els Mossos han detectat diverses bandes organitzades que es desplacen a la Jonquera i que són "especialistes" a furtar, aprofitant les aglomeracions d'aquestes dates. A banda de vigilar, la policia també visita els establiments per oferir-los consells i els recorda la importància de demanar la documentació en les compres amb targeta. El motiu és que molts lladres fan servir targetes robades per fer compres inferiors a 50 euros, que no requereixen el número secret.
"Estem en un lloc privilegiat, per aquí passen centenars de milers de persones cada setmana". Són paraules d'en Joan Xifreu, propietari d'un estanc del carrer Major de la Jonquera. Aquest poble altempordanès de poc més de 2.000 habitants és una de les localitats més concorregudes de les comarques gironines en proporció a la seva població. Aquestes festes, però, el nombre de clients que venen a fer compres de Nadal s'incrementa i això, de retruc, crida també a bandes de lladres especialitzades.
Aquestes bandes aprofiten les aglomeracions de persones per robar, tant a clients com també als mateixos establiments. Per això, durant aquests dies els Mossos han incrementat la vigilància, tant en negocis de grans superfícies com també en els petits comerços del poble.
Amb patrullatges conjunts amb la Policia Local visiten establiments i fan presència. L'objectiu és dissuadir els lladres amb la seva presència, però també donar consells de com han d'actuar els responsables dels establiments.
Molts d'ells han decidit incrementar la seguretat privada aquests dies amb més vigilants, però tot i això a vegades no és suficient. El cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORD) dels Mossos de Figueres, Albert Oliveras, explica que es troben tant amb bandes organitzades que venen a robar, com amb lladres que aprofiten a vegades les aglomeracions per emportar-se productes.
"Al final el delinqüent s'especialitza i n'hi ha molts que ho han fet amb el furt. La qüestió és que aquí poden venir tant de la part francesa com de la catalana i sumar-se al delinqüent habitual", assenyala Oliveras.
Les targetes de crèdit, un problema
A banda de la prevenció, en el que insisteixen especialment els Mossos aquests dies és en recordar als establiments la importància de demanar una identificació personal en els pagaments amb targeta de crèdit. I és que cada vegada es troben que més bandes furten la cartera a un client, per després comprar productes per valor inferior a 50 euros.
El motiu és que la majoria de bancs estableixen aquesta quantitat com la mínima per no haver d'introduir el codi de seguretat. Oliveras anima als compradors a sol·licitar al banc que rebaixi aquesta quantitat, però reconeix que molta gent no ho fa i es troba que, quan s'adonen que els poden haver robat la cartera, els lladres ja han fet les compres. Molts dels articles que s'acaben emportant poden acabar venuts al mercat negre.
Esquivar les càmeres
En Joan Xifreu té un estanc al carrer Major de la Jonquera. Explica que el fet que vingui tanta gent "és una sort i un privilegi, però a vegades un maldecap més". A dins del seu negoci hi té una desena de càmeres que vigilen la planta inferior. Tot i aquesta inversió explica que pateix furts de manera constant i que els lladres ja s'han especialitzat a evitar les càmeres.
"És impotència perquè et deixes diners amb moltes millores i el lladre les sap burlar. A més, el meu producte -tabac- és molt buscat, és llaminer i amb poc benefici per a mi, però molt per a ell. Si em foten un cartó, per mi és una pèrdua molt gran", assenyala.
Per això celebra l'increment de la presència policial aquests dies, però considera que "encara hauria d'estar més reforçat", per les característiques de la Jonquera. "Aquí ve gent expressament a comprar, però també n'hi ha molta de pas que s'atura", recorda.
