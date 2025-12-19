Portbou
Un nou vial connectarà l'N-260 amb la zona de mercaderies de l'estació de Portbou
Aquest projecte farà que els vehicles pesants que porten o recullen mercaderies de l’estació no hagin de passar pel mig del municipi
L’Ajuntament de Portbou farà possible que els vehicles pesants que porten o recullen mercaderies de l’estació no hagin de passar més pel mig del municipi. A més a més, també donarà sortida als carrers Muntanya i Frederic Marès, que actualment acaben amb cul-de-sac. El ple municipal, reunit el 23 de setembre passat, va aprovar per unanimitat l’estudi informatiu, que va acompanyat d’un estudi d’impacte i precedeix a la redacció del projecte constructiu d’aquesta nova infraestructura, que el consistori costaner considera clau per a pacificar el trànsit a la població.
L’estudi informatiu planteja tres traçats alternatius i fa una primera estimació del cost que podria tenir aquesta actuació. De les tres alternatives plantejades, l’estudi es decanta per la proposta del traçat que tindria un cost de 26.470.576 euros i una llargada de 1.297 metres.
Els propietaris afectats per aquest projecte tenen aquest mes de desembre per examinar el document i presentar-hi al·legacions, si ho consideren oportú.
Els antecedents
La redacció de l’estudi informatiu, de l’estudi d’impacte i del projecte constructiu es van adjudicar a l’empresa Oceans Enginyeria Civil SLP, el 17 de juliol de 2024, per 92.262,50 euros i aquest import és completament finançat per una subvenció concedida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, arran d’un pacte entre el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari del PDeCAT pels pressupostos generals de l’Estat de l’any 2022.
Transformació de l’estació
L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez (PSC), explica que aquest projecte del nou vial va enllaçat a una "transformació de l’estació", que el consistori portbouenc que presideix durà a terme a principis de l’any 2026, començant entre els mesos de febrer i març. "Estem planificant aquesta transformació", assegura.
- Aquest famós actor nord-americà ha comprat una casa a l'Empordà i se l'ha endut a Califòrnia
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- L'emblemàtica pizzeria El Setrill d'Or de Figueres s'acomiada després de 50 anys
- Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
- Andorra 'persegueix' l'empordanès Maverick Viñales i Joan Laporta
- Mor Joaquim Torrent, exalcalde de Sant Climent Sescebes i històric penyista del Barça a l'Alt Empordà
- Una sèrie d'èxit a Netflix amb un protagonista marcat per la infantesa al Port de la Selva