Can Magret de Peralada
Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
La simbiosi entre els ajuts bancaris i les noves generacions a les explotacions ramaderes han permès dur a terme un pas important per a garantir un relleu en vista al futur, com és el cas de Can Magret de Peralada
La granja Can Magret de Peralada, ha dut a terme, els darrers anys, un procés de regeneració familiar que l’ha conduït a experimentar una millora de la salut de l’explotació ramadera, centrada en les vaques de llet. Jordi Cros, de 37 anys, exerceix, ara, de propietari de Can Magret. És la quarta generació de la família que gestiona aquesta granja i, alhora, explotació familiar. "Comptem amb 250 vaques en lectació, però, en total, tenim 450 animals, ja que, també, tenim la recria integrada dins de la pròpia explotació", explica Cros. Produeixen 3.700.000 litres anuals de llet i la venen íntegrament a l’empresa Cacaolat Letona.
El besavi de l’explotació va comprar la masia del nucli peraladenc de Sant Nazari de les Olives. "Abans, eren masovers i, llavors, vam passar a ser propietaris de la finca. Durant la postguerra, eren moments complicats i, als anys quaranta, va ser quan vam comprar la masia. Al principi, teníem quatre o cinc vaques i algun porc o alguna gallina, com eren llavors les cases de pagès", remarca Cros, que va treure’s el títol d’enginyer químic i, en tornar de Barcelona, l’any 2017, va voler agafar el relleu al seu pare, Joan Cros, per posar-se al capdavant de la granja. "Això sí, no volia portar la vida del meu pare, essent esclau, i vaig emprendre un altre camí, el de la modernització i robotització de la granja", argumenta. Jordi Cros mostra la transformació de la munyida, que fa que les vaques siguin més productives amb aquest sistema. "Amb aquest robot, oferim, també, una informació de la salut de les vaques, cosa que ens ajuda encara més", apunta Jordi Cros.
Plans de futur
A partir d’aquí, el nou líder de la nissaga de Can Magret va iniciar plans, que passen per comprar una masia del costat de casa per a diversificar el negoci. També han treballat en l’automatització de la presa de llet dels vedells petits. "Això, al mes de febrer de l’any vinent, ho tindrem implementat", garanteix Cros. Tot això ha estat una garantia de l’entitat d’estalvis CaixaBank. Ho han fet seguint els passos de les anteriors generacions d’aquesta família.
"A CaixaBank, mantenim un compromís ferm amb el teixit empresarial de l’Empordà. Fins al mes de novembre de 2025, hem concedit 302,12 milions d’euros en finançament a empreses de les comarques gironines, un increment del 20,39% respecte a l’any anterior, que reflecteix la nostra voluntat de continuar sent un motor de suport per al creixement econòmic local", manifesta aquesta entitat bancària, tot afegint que "el nostre model de negoci es basa en proximitat, especialització i acompanyament personalitzat. A través dels Centres d’Empreses, les oficines Store Pimes i la divisió DayOne, oferim una atenció integral adaptada a cada tipus d’empresa, des de pimes tradicionals fins a start-ups i empreses innovadores".
A Girona, CaixaBank amb tres centre d’empreses, tres oficines Store Pimes, on hi treballen 83 professionals especialitzats. "Amb aquesta aposta per la proximitat i l’especialització, volem continuar sent el soci financer de referència per a les empreses del territori, contribuint al seu desenvolupament, a la creació d’ocupació i a la dinamització econòmica", garanteixen.
AgroBank, la divisió especialitzada de CaixaBank per al sector agroalimentari, aposta per "un desenvolupament sostenible i treballa per "impulsar la competitivitat del sector, fomentar la digitalització i donar suport a projectes que garanteixin la seguretat alimentària i la protecció del medi ambient".
