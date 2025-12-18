Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Pere Pescador lluita contra l’ansietat i el bullying entre adolescents amb un nou servei emocional

Està coordinat per diferents professionals i ofereix eines per a una millor gestió de les seves emocions

Activitats a l'espai jove de Sant Pere Pescador.

Activitats a l'espai jove de Sant Pere Pescador. / Empordà

Redacció

Redacció

Sant Pere Pescador

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Espai Jove i Ranura, una cooperativa sense ànim de lucre amb seu social a Figueres i l’Oficina Jove, ha posat en marxa un servei d’atenció emocional confidencial i gratuït adreçat a adolescents del municipi.

Donar resposta

Aquesta iniciativa vol donar resposta a les necessitats emocionals creixents que afecten molts joves en l’actual context social. Amb aquesta aposta, Sant Pere Pescador reafirma el seu compromís amb la salut mental i emocional dels adolescents, posant al seu abast eines útils i accessibles per afrontar els reptes de la seva etapa vital.

Identificar emocions

El servei, coordinat per professionals de l’àmbit psicosocial, ofereix espais d’escolta i suport emocional individualitzat per a adolescents que pateixen estrès, ansietat, dificultats per gestionar emocions, por, sentiments de soledat, o bé situacions de bullying o de crisi personal.

L’objectiu és ajudar els joves a identificar les seves emocions, gestionar millor els conflictes i reforçar el seu benestar emocional i social. Les sessions es duen a terme en un espai diferent de l’Espai Jove per garantir la màxima confidencialitat i crear un entorn segur.

Es poden concertar visites trucant al 667 100 756 o passant per l’Espai Jove qualsevol tarda. Aquest servei s’emmarca dins del projecte Ranura, que busca obrir canals perquè els joves puguin expressar-se, sentir-se escoltats i rebre orientació professional.

Sant Pere Pescador lluita contra l’ansietat i el bullying entre adolescents amb un nou servei emocional

Sant Pere Pescador lluita contra l’ansietat i el bullying entre adolescents amb un nou servei emocional

