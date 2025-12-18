Salut
Sant Pere Pescador lluita contra l’ansietat i el bullying entre adolescents amb un nou servei emocional
Està coordinat per diferents professionals i ofereix eines per a una millor gestió de les seves emocions
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Espai Jove i Ranura, una cooperativa sense ànim de lucre amb seu social a Figueres i l’Oficina Jove, ha posat en marxa un servei d’atenció emocional confidencial i gratuït adreçat a adolescents del municipi.
Donar resposta
Aquesta iniciativa vol donar resposta a les necessitats emocionals creixents que afecten molts joves en l’actual context social. Amb aquesta aposta, Sant Pere Pescador reafirma el seu compromís amb la salut mental i emocional dels adolescents, posant al seu abast eines útils i accessibles per afrontar els reptes de la seva etapa vital.
Identificar emocions
El servei, coordinat per professionals de l’àmbit psicosocial, ofereix espais d’escolta i suport emocional individualitzat per a adolescents que pateixen estrès, ansietat, dificultats per gestionar emocions, por, sentiments de soledat, o bé situacions de bullying o de crisi personal.
L’objectiu és ajudar els joves a identificar les seves emocions, gestionar millor els conflictes i reforçar el seu benestar emocional i social. Les sessions es duen a terme en un espai diferent de l’Espai Jove per garantir la màxima confidencialitat i crear un entorn segur.
Es poden concertar visites trucant al 667 100 756 o passant per l’Espai Jove qualsevol tarda. Aquest servei s’emmarca dins del projecte Ranura, que busca obrir canals perquè els joves puguin expressar-se, sentir-se escoltats i rebre orientació professional.
- Aquest famós actor nord-americà ha comprat una casa a l'Empordà i se l'ha endut a Califòrnia
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany