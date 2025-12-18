Seguretat viària
Roses instal·la dos radars fixes en trams perillosos
Els aparells començaran a operar en les pròximes setmanes, un cop completades totes les tasques tècniques necessàries
L’Ajuntament de Roses ha començat els treballs per instal·lar dos radars fixos als principals accessos d’entrada i sortida del municipi. Aquesta mesura té com a finalitat millorar la seguretat a la via pública, afavorir el respecte als límits de velocitat i reduir la probabilitat d’accidents en punts amb un volum elevat de trànsit. Els aparells començaran a operar en les pròximes setmanes, un cop completades totes les tasques tècniques necessàries.
La decisió d’implantar aquests radars s’ha pres a partir d’estudis tècnics sobre la mobilitat i l’accidentalitat als accessos del municipi. Els emplaçaments seleccionats corresponen a trams on s’han registrat sinistres viaris, incloent-hi un accident amb resultat mortal, fet que evidencia la necessitat d’adoptar mesures per minimitzar els riscos i incrementar la seguretat.
Es tracta de vies amb una circulació intensa i amb variacions brusques de velocitat en el pas de zones interurbanes a urbanes, una situació que augmenta el perill d’accidents quan no es compleixen les limitacions establertes. A tot això s’hi afegeix la convivència de diversos tipus d’usuaris —vehicles privats, transport pesant, ciclistes i vianants—, una realitat que fa imprescindible aplicar actuacions específiques per garantir una mobilitat més segura i ordenada.
Dos punts estratègics
Els dos radars s’han ubicat en punts estratègics, ben visibles i degudament estudiats, amb una funció principalment preventiva i dissuasiva, pensada per promoure una conducció més responsable i adaptada a l’entorn.
Cal destacar que, actualment, els dispositius encara no estan operatius ni connectats. L’Ajuntament comunicarà amb antelació la data de posada en funcionament i assegurarà la correcta senyalització perquè els conductors puguin adaptar progressivament la seva manera de circular.
"Aquesta actuació s’emmarca dins l’estratègia municipal de millora contínua de la seguretat viària, que té com a prioritat la protecció de les persones i la reducció dels accidents, especialment en trams considerats de major risc", conclouen des de l'Ajuntament.
