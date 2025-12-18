Homenatge
La Penya Blaugrana de l'Alt Empordà anuncia un gran homenatge pòstum a Quim Torrent
L'exalcalde de Sant Climent Sescebes, carnisser d'ofici i penyista culer, ha rebut un multitudinari comiat en el tanatori de la Funerària Vicens de Figueres
Mor Joaquim Torrent, exalcalde de Sant Climent Sescebes i històric penyista del Barça a l'Alt Empordà
No hi cabia ni una agulla, malgrat que la sala del tanatori de la Funerària Vicens és gran. La cerimònia de comiat de Joaquim Torrent Tura, celebrada aquest dijous al migdia a Figueres, ha estat multitudinària i ha tingut tots els ingredients per a mostrar l'estima acumulada pel personatge en el transcurs de la seva vida. El fill de can Tinot de Pontós, localitat en la qual va néixer el 1944, ha rebut mostres d'adhesió de diversos estaments socials, polítics i militars, però sobretot ha estat acomiadat per una família que l'estimava i uns amics de llista inacabable. No hi han faltat alcaldes, exalcaldes, regidors i representants d'entitats i agrupacions de diferents municipis. Ni professionals carnissers que van compartir amb ell hores de feina, projectes i preocupacions.
Polifacètic i estimat
Quim Torrent, com era conegut l'exalcalde de Sant Climent Sescebes, exconseller comarcal de l'Alt Empordà i vicepresident de la Penya Blaugrana de l'Alt Empordà, ha marxat acompanyat de la samarreta històrica del centenari del Barça (1899-1999) i de la bufanda de penyista empordanès, que ha estat dipositada sobre el seu fèretre pel president Josep Puigbert. En el seu parlament ha reconegut el desenllaç inesperat dels problemes de salut que arrossegava i que li van impedir poder tornar a la recent reobertura del Camp Nou. Emocionat, Puigbert ha anunciat que la Penya dedicarà "un gran homenatge" a qui ha estat un dels seus motors principals aquests darrers quaranta anys. No hi ha faltat el president de la Unió Esportiva Figueres, Dani Sala, entitat de la qual n'era un gran seguidor. Sant Climent Sescebes el va declarar Fill Adoptiu en el seu moment. Avui, l'alcalde Marc Sala, ha estat present a l'acte. i amb ell, mig poble i veïns d'altres municipis de l'Albera.
L'acte ha estat conduït per mossèn John Williams, rector del poble. Amic personal del finat, el capellà ha fet una extensa glossa sobre el caràcter col·laboratiu, dialogant "d'un Quim carregat de valors, sempre disposat a ajudar als altres". També ha destacat el paper de la seva esposa, Pilar Navarra i de la carnisseria Pelai que van tirar endavant junts fins que el seu fill Enric va agafar el relleu. Ell i la seva germana Natàlia, amb les respectives parelles, Ester i Josep Maria, han estat els culpables de "l'alegria més gran" dels Torrent Navarra, les quatre netes: Irene, Isona, Júlia i Mar. La tercera generació ha intervingut, entre aplaudiments i llàgrimes, per a agrair públicament el llegat emocional que els deixa l'avi, tot plegat acompanyat per la veu i la música d'una d'elles, Irene.
Els assistents, molts dels quals han hagut de seguir la cerimònia dempeus, han pogut visualitzar un audiovisual impagable amb un Quim Torrent familiar, amic de la broma, el ball, les trobades compartides i les romeries a la Mare de Déu del Camp. Sempre vivint entre colors blaugranes. Tant ha estat així que el recordatori que ha arribat a tothom tenia com a portada un Quim amb cara de murri, vestit de blaugrana, amb l'escut del seu Barça al pit.
