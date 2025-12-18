Urbanisme
Castelló avança en l'enlairament de ponts d'Empuriabrava per evitar els efectes del canvi climàtic
El pas elevat sobre el canal principal guanya altura per a garantir el pas de les embarcacions en el futur
L’avinguda de la República Catalana, l’accés principal al front de mar d’Empuriabrava, està tallada des del mes d’octubre passat a causa de les obres de substitució de la plataforma del pont del canal gran. Es tracta d’una obra rellevant promoguda per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que dona continuïtat al pla municipal de renovació i actualització dels passos elevats sobre els canals de la urbanització. La primera actuació es va fer fa dos anys en el sector de Falconera, en el vial que comunica l’avinguda de la República Catalana amb la zona de la Rubina. L’obra es va acabar aquest mateix 2025 amb la col·locació de les baranes de ferro coren en els seus laterals.
En el cas del canal gran, segons informa l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, un cop completat l’enderroc del tauler antic, els treballs que executa l'empresa Rubau Tarrés se centren actualment en el muntatge del nou tauler, format per bigues prefabricades posttesades i una nova llosa de compressió.
Facilitar el pas d'embarcacions
Aquest nou disseny permetrà incrementar el gàlib del pont, facilitar el pas d’embarcacions i millorar la funcionalitat i la durabilitat de l’estructura. L’obra s’avança a la possible pujada del nivell de l’aigua a causa del canvi climàtic. Les actuacions inclouen també la reposició i millora dels serveis afectats, la renovació de voreres, paviments i baranes, així com la instal·lació de nou enllumenat per reforçar la seguretat i la qualitat urbana de l’entorn.
Aquesta obra forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) i compta amb el finançament dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
La millora els ponts de la urbanització ha estat motiu de debat en el plenari municipal en diverses ocasions i ha formnat part de les negociacions dels pressupostos entre l'equip de Govern i els partits de l'oposicio, entre ells SOM Empuriabrava i Castelló.
