Medi ambient
L'ACA restaurarà 2,2 quilòmetres del riu Fluvià entre Ventalló i Torroella
S'ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte que actuarà en una zona amb antigues extraccions d'àrids
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) restaurarà el riu Fluvià en un tram de 2,2 quilòmetres al seu pas per Ventalló i Torroella de Fluvià. Es tracta d'un tram final abans de la desembocadura a Sant Pere Pescador.
L'ACA ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte per 73.600 euros. S'espera que estigui enllestit en deu mesos.
El projecte plantejarà actuacions entre el meandre vell i la corba del Salt del Barat. En aquest àmbit, que forma part de la Xarxa Natura 2000, el riu està canalitzat i condicionat per les extraccions d’àrids que es van dur a terme fa uns anys. Amb la finalització d’aquesta activitat, es varen crear uns aiguamolls que ocupen el meandre vell i que actualment no tenen connexió amb el riu.
El projecte haurà de definir les mesures per a recuperar la connexió de les terrasses amb el riu, recuperant alhora la diversitat d’hàbitats fluvials esperable del tram baix del riu Fluvià, i tots els serveis ecosistèmics associats.
