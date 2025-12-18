Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'ACA restaurarà 2,2 quilòmetres del riu Fluvià entre Ventalló i Torroella

S'ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte que actuarà en una zona amb antigues extraccions d'àrids

Una imatge d'arxiu del riu Fluvià.

Una imatge d'arxiu del riu Fluvià. / Generalitat

Redacció

Redacció

Ventalló / Torroella de Fluvià

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) restaurarà el riu Fluvià en un tram de 2,2 quilòmetres al seu pas per Ventalló i Torroella de Fluvià. Es tracta d'un tram final abans de la desembocadura a Sant Pere Pescador.

L'ACA ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte per 73.600 euros. S'espera que estigui enllestit en deu mesos.

El projecte plantejarà actuacions entre el meandre vell i la corba del Salt del Barat. En aquest àmbit, que forma part de la Xarxa Natura 2000, el riu està canalitzat i condicionat per les extraccions d’àrids que es van dur a terme fa uns anys. Amb la finalització d’aquesta activitat, es varen crear uns aiguamolls que ocupen el meandre vell i que actualment no tenen connexió amb el riu.

El mapa del tram on s'actuarà.

El mapa del tram on s'actuarà. / ACA

El projecte haurà de definir les mesures per a recuperar la connexió de les terrasses amb el riu, recuperant alhora la diversitat d’hàbitats fluvials esperable del tram baix del riu Fluvià, i tots els serveis ecosistèmics associats.

