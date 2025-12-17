Societat
El servei Sostre 360º de l'Alt Empordà acompanya setze joves en risc social i en situació de sensellarisme
Suara Cooperativa ha atès un total de 41 joves sense llar a Girona durant 2025, oferint allotjament i suport integral per a la seva inserció social i laboral
Prop del 98%, pateixen l’estigma de ser d’origen immigrant, així com el trauma del dol migratori o de viure al carrer
Aquest 2025, la cooperativa d’economia social Suara Cooperativa ha atès 41 persones joves en situació de sensellarisme i risc d’exclusió social a la demarcació de Girona, dels quals 16 d’elles se’ls ha acompanyat al servei Sostre 360º de l’Alt Empordà (Figueres) i 25 més en el de Sostre 360º del Gironès (Salt).
Construir projectes vitals
Els serveis de Sostre 360º, dels quals Suara Cooperativa en gestiona un altre al Maresme, ofereixen una resposta de llarga durada a joves que es troben en situació de sensellarisme amb l’objectiu d’empoderar-los perquè –acord als seus ritmes, necessitats i realitats– puguin construir els seus projectes vitals.
Un sostre estable
Per això, el primer repte és aconseguir un sostre estable, que els doni la seguretat de poder assolir altres desafiaments com una formació o un projecte d’inserció sociolaboral. En el cas dels serveis de Sostre 360º de l’Alt Empordà i el Gironès, enguany s’ha pogut atendre aquestes 41 persones joves arran del suport econòmic de DipSalut, l’organisme per a la Salut Pública de la Diputació de Girona, que atorga una subvenció a aquelles entitats que tenen projectes amb joves en risc d’exclusió social. Més enllà de cobrir les necessitats bàsiques com l’alimentació, l’accés a un habitatge o el suport en la tramitació de la documentació, des de Sostre 360º també s’impulsa una intervenció integral i comunitària d’atenció social amb un acompanyament emocional, educatiu i que promogui la seva inserció sociolaboral al territori.
Cal destacar que la majoria d’aquests joves són extutelats que un cop complerts els 18 anys han hagut de deixar el servei on se’ls atenien o provenen de situacions de sensellarisme. Molts d’ells, prop del 98%, pateixen l’estigma de ser d’origen immigrant, així com el trauma del dol migratori o de viure al carrer. Tot plegat comporta que mostrin dificultats per gestionar les seves emocions alhora que tenen una baixa formació i un difícil accés al mercat laboral.
A més, des de Suara Cooperativa, s’impulsa un model d’acompanyament que posa la persona al centre i se l’empodera a través de la presa de decisions perquè liderin els seus projectes vitals, com també es fa amb els joves que donen suport amb els serveis Sostre 360º. Per això, quan un jove accedeix a aquest recurs, se li assigna una persona de referència amb qui, un cop cobertes les necessitats bàsiques, es treballa un pla específic per a cada una de les persones ateses perquè, acord els seus interessos, realitat o habilitats, pugui assolir la seva emancipació amb un projecte vital que garanteixi la inserció sociolaboral
