Patrimoni arquitectònic
Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
L’alcaldessa, Anna Massot, espera tenir acabada la primera fase de rehabilitació del convent de Sant Domènec el pròxim mes de juny
El projecte està repartit en dues fases amb una aportació de 3,2 milions d'euros de fons europeus i 1,4 milions de pressupost municipal
Les obres de rehabilitació de l’església de l’antic convent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries han deixat bocabadats a bona part de les persones que han pogut veure, fins ara, la bellesa i la magnitud del patrimoni arquitectònic que van sortint a la llum. "Que seria així no era cap secret, perquè estem parlant d’un edifici històric que estava ben documentat, però que durant anys ha estat amagat als ulls de tothom", diu l’alcaldessa Anna Massot. També és "una sorpresa agradable constant" per a l’arquitecta tècnica municipal Helena Cebrián: "és una joia arquitectònica, quan les obres estiguin acabades la gent ho podrà percebre amb claredat".
Espai polivalent
L’edifici de la Sala Municipal es troba en ple procés de rehabilitació per a convertir-lo en un auditori polivalent que ha de donar servei a les entitats del municipi i a totes les activitats que s’hi vulguin programar. El projecte que està executant l’empresa Vesta Rehabilitación, parteix del concurs que va convocar l’Ajuntament de Castelló durant l’anterior mandat i que va guanyar l’equip Länk Arquitectes SCP, liderat per Iago Pineda i Andrés Las Hayas.
Les obres van començar l’any passat. La primera feina va ser enderrocar i eliminar bona part dels elements que havien permès crear la Sala Municipal el 1933, segons un projecte que en el seu moment va redactar l’arquitecte municipal Claudi Díaz. "Des d’aleshores, la Sala ha complert la seva funció, però clarament havia quedat obsoleta i no complia els mínims requisits de seguretat, confort i serveis. Calia renovar-la i vam optar per convocar el concurs i ser ambiciosos, volíem un equipament polivalent, que tingués diversos espais i que, al mateix temps, ens ajudés a posar al descobert el ric patrimoni arquitectònic de l’antic convent", explica Anna Massot.
Un pressupost amb suport financer extern
El pressupost del projecte és elevat, però les aportacions externes han aconseguit que el cost final per a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries sigui "plenament assumible". L’obra es va dividir en dues fases, la primera de les quals té un cost de licitació de 3.169.500 euros i la segona és prevista que sigui d’1,4 milions d’euros. En el finançament global ja hi ha garantits 3,2 milions d’euros procedents de dues partides diferents dels fons europeus que gestiona l’Estat. Per a la segona fase, l’Ajuntament també ha demanat una subvenció de 2% Cultural.
Un simple cop d’ull, durant una visita d’obres, permet veure que l’auditori de Sant Domènec ho té tot per a ser "un referent cultural i turístic de primer ordre, serà un equipament exemplar i del qual en podem treure profit des de molts punts de vista: teatre, dansa, música, visites turístiques, congressos... Totes les possibilitats estan obertes. També ha de ser un revulsiu social i econòmic per al municipi", ressalta Anna Massot.
L’edifici, segons els usos, tindrà tres accessos: el principal des de la plaça del Palau dels Comtes, el de l’entrada actual i un nou pas lateral pel carrer Josefina Gambús.
El Govern local preveu tenir acabada la primera fase el mes de juny de l’any vinent. "Vam tancar la sala amb l’actuació del grup de Teatre Esplais i quan la reobrim, ho farà el mateix grup. Tenim la plena voluntat de mantenir les activitats habituals de sempre, el ball, la festa de la gent gran... però amb el nou auditori s’obriran altres horitzons per convertir-lo en un referent cultural del territori", avança l’alcaldessa.
L’església de l’antic convent de Sant Domènec és un BCIN protegit, està adosada a un dels trams de l’antiga muralla medieval i ja ha permès fer algunes descobertes arqueològiques rellevants, dirigides per Anna Maria Puig. La segona fase obre la porta a noves troballes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Brad Pitt compra la casa 'ovni' de l'Empordà
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- De l'Empordà al món: l'intercanvi de cases guanya adeptes per viatjar més i gastar menys