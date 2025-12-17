Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades

La Policia Local de Castelló d’Empúries va precintar una discoteca sense llicència el mateix dia

Les bicicletes intervingudes per la policia en un bar d'Empuriabrava.

Les bicicletes intervingudes per la policia en un bar d'Empuriabrava. / Policia Local de Castelló

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries, juntament amb els Mossos d'Esquadra, va dur a terme dijous passat, 11 de desembre, una inspecció administrativa a un bar d’Empuriabrava i va detectar mitja dotzena d’irregularitats, que incloïen la manca de rètols, deficiències en l’estructura, problemes en els sistemes d’emergència i la falta de documentació obligatòria. Com a conseqüència, els agents van aixecar l’acta corresponent per infracció administrativa.

Durant la inspecció, els agents també van localitzar vuit bicicletes embolicades i preparades per al transport en un magatzem annex, de les quals el responsable del local no va poder acreditar la procedència. Les bicicletes van ser decomissades, i els fets continuen sota investigació dels Mossos d'Esquadra, ja que se sospita que serien robades.

Discoteca clausurada

Aquell mateix dia, la Policia Local va precintar un altre establiment del municipi que operava com a discoteca sense disposar de la llicència corresponent. La mesura es va executar després de diverses resolucions sancionadores que determinaven el tancament del local, segons informen des del cos policial.

