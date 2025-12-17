Successos
Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
La Policia Local de Castelló d’Empúries va precintar una discoteca sense llicència el mateix dia
La Policia Local de Castelló d’Empúries, juntament amb els Mossos d'Esquadra, va dur a terme dijous passat, 11 de desembre, una inspecció administrativa a un bar d’Empuriabrava i va detectar mitja dotzena d’irregularitats, que incloïen la manca de rètols, deficiències en l’estructura, problemes en els sistemes d’emergència i la falta de documentació obligatòria. Com a conseqüència, els agents van aixecar l’acta corresponent per infracció administrativa.
Durant la inspecció, els agents també van localitzar vuit bicicletes embolicades i preparades per al transport en un magatzem annex, de les quals el responsable del local no va poder acreditar la procedència. Les bicicletes van ser decomissades, i els fets continuen sota investigació dels Mossos d'Esquadra, ja que se sospita que serien robades.
Discoteca clausurada
Aquell mateix dia, la Policia Local va precintar un altre establiment del municipi que operava com a discoteca sense disposar de la llicència corresponent. La mesura es va executar després de diverses resolucions sancionadores que determinaven el tancament del local, segons informen des del cos policial.
- Brad Pitt compra la casa 'ovni' de l'Empordà
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- De l'Empordà al món: l'intercanvi de cases guanya adeptes per viatjar més i gastar menys