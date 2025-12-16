Fortes pluges
VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
Feia anys que no queia aigua amb tanta força
El salt de la Caula, situat al nucli de les Escaules, és una de les cascades més emblemàtiques de l’Alt Empordà. Aquest espai geològic s’ha convertit en un autèntic referent per entendre la situació climatològica del moment, especialment per visualitzar el contrast entre els períodes de sequera i els de bonança hídrica. En aquest sentit, les pluges de les darreres hores han fet que l’aigua hi baixi amb una abundància excepcional, una imatge que feia anys que no es veia. Així ho mostra un vídeo difós a les xarxes socials pel restaurant El Trull d’en Francesc. “Amb aquesta força descomunal baixa l’aigua al salt de la Caula de les Escaules”, expliquen.
El salt de la Caula feia molt de temps que no registrava un cabal tan elevat. De fet, cal recordar que en alguns moments del 2024 aquest indret emblemàtic havia quedat reduït a un simple fil d’aigua.
