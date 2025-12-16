La UdG premia alumnes del Deulofeu de Figueres per un treball sobre "La Mel de l'Empordà"
El grup forma part del Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica
Un grup d'alumnes del segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica de l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, ha guanyat el primer premi de la 7a edició dels Premis InTecAA de la Universitat de Girona. El lliurament del guardó va tenir lloc, divendres passat, a l’Escola Politècnica Superior. El jurat del concurs ha considerat que el treball dedicat a “la mel de l’Empordà”, generat pels estudiants del centre docent de Figueres, s’ajustava plenament a l’objectiu “Estudiar un producte alimentari de la comarca o zona dels participants, per tal d’explicar tota la tecnologia que hi ha darrere de la seva producció des del camp o la granja fins al punt de venda”.
Els alumnes premiats del segon curs del CFGS de Dietètica són Alícia Bigas, Laura Guerra, Unai Martorell, Íria Rovira i Josep Silva, amb Fàtima Merino i Eva Dach com a tutores.
InTecAA és un concurs divertit i innovador, dirigit als alumnes de centres d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM), Batxillerat (BAT), Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), Escoles de Capacitació Agrària (ECA’s) de les comarques gironines i limítrofes.
Marca de garantia
A finals dels anys noranta, diferents col·lectius de productors conjuntament amb els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà van iniciar el procés de creació de la marca de garantia Productes de l'Empordà, amb l'objectiu de reconèixer els productes locals, i afavorir la seva venda. El 2003 es varen certificar els primers productes, la Ceba de Figueres, l’Arròs de Pals, els Brunyols de l'Empordà i la Botifarra dolça. En els darrers anys s'han incorporat nous productes com el Recuit de l'Empordà, la Poma de Relleno de Vilabertran, la Gamba de Palamós, i el Fesol de l'ull ros. El gener de l’any passat es va anunciar l’acceptació de la Mel de l’Empordà en el llistat de qualitat.
La marca de garantia Productes de l’Empordà és gestionada pels consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà i un conjunt de productors, i té per objectiu personalitzar i reconèixer els productes típics de l’Empordà i promoure'n la comercialització i venda.
El treball dels alumnes de l’Institut Alexandre Deulofeu ha remarcat la mel com un producte autòcton i amb moltes connotacions nutritives i saludables, malgrat els entrebancs que pateixen les abelles i els abellaires a causa de les espècies exòtiques invasores.
