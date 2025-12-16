Bullying
Roses aborda l'assetjament escolar amb una activitat d'impacte a les aules
L'Àrea de Joventut ha engegat una proposta amb els tres centres de secundària tenint en compte que el curs passat, a Catalunya, es van notificar 1.696 possibles casos i la tendència és a l'alça
Carme Vilà
Roses aborda l'assetjament escolar amb una activitat d'impacte a les aules per evitar el bullying, una problemàtica social que afecta un elevat nombre de joves. Durant el darrer curs les direccions d'escoles i instituts van notificar 1.696 possibles casos a través del Registre de Violències de l'Alumnat (REVA) a tot Catalunya.
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, en col·laboració amb els tres centres d’educació secundària del municipi, ha organitzat aquest mes de desembre l’activitat “Selecció Natural”, un projecte pedagògic que aborda l’assetjament escolar amb un enfocament directe, emocional i proper. L’activitat ha comptat amb la participació de l’alumnat dels 12 grups de 2n d’ESO dels instituts Illa de Roses, Cap Norfeu i Centre Escolar Empordà.
La voluntat és frenar la tendència a l’alça. Només en un mes i mig de classe del curs 2025-2026, l’aplicació REVA ja havia registrat 308 casos més, a tot Catalunya.
La regidora de Joventut de Roses, Ester Navas, ha destacat la importància de continuar impulsant programes de prevenció i sensibilització. "Estem profundament compromesos amb la lluita contra l’assetjament escolar, una problemàtica que, malauradament, continua afectant molts joves arreu del nostre territori", explica. Navas també apunta que han impulsat aquesta "proposta pedagògica valenta i necessària que ens ajuda a obrir els ulls davant les conseqüències del bullying". La regidora remarca que "des de Roses continuarem apostant per iniciatives que fomentin el respecte, l’empatia i el benestar emocional dels i les nostres joves".
El programa “Selecció Natural”, creat per la companyia TeDebat, s’ha desenvolupat conjuntament amb els tres instituts del municipi.
Espectacle escènic
L’activitat adopta el format d’un espectacle escènic que planteja la problemàtica de l’assetjament de manera colpidora a través d’un monòleg que interpel·la directament els adolescents.
La proposta s’inicia amb l’arribada a l’aula d’una suposada nova professora que, de manera inesperada, comparteix la seva experiència personal amb l’assetjament escolar, relatant com un episodi concret va marcar l’inici d’un autèntic infern i una lluita per la supervivència, tal com descriuen les lleis de la selecció natural.
Amb cada grup, l’activitat s’estructura en dues parts. En primer lloc, el monòleg —d’uns 30 minuts— convida l’alumnat a reflexionar sobre comportaments, rols i dinàmiques de grup. Posteriorment, s’obre un debat participatiu on es treballen conceptes com la violència entre iguals, les agressions dins l’aula i l’assetjament com a fenomen grupal, amb l’objectiu d’analitzar-ne les causes i les conseqüències en el context escolar.
Per donar continuïtat al treball a les aules, els centres educatius han rebut una guia didàctica amb recursos que permet aprofundir en la temàtica durant les hores de tutoria i reforçar els valors del respecte, l’empatia i la convivència.
