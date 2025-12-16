Previsió meteorològica
L'Empordà, en avís groc davant les intenses pluges previstes per a aquest dimarts
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges torrencials aquest dimarts a la costa catalana, amb acumulacions que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en algunes zones
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís groc generalitzat a tot el litoral i prelitoral català -inclós l'Empordà- davant les intenses pluges previstes per a aquest dimarts. Els pronòstics apunten que la jornada serà, en general, plujosa i que a partir de la tarda podrien produir-se xàfecs de caràcter torrencial que en alguns punts podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts. Els models indiquen que a certes zones podrien registrar-se acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat al llarg de la jornada. Protecció Civil manté activats els seus plans davant inundacions i demana a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi.
Els avisos d’aquest dimarts s’estenen des de l’Empordà fins a les Terres de l’Ebre, passant pel Maresme, el Barcelonès, Baix Llobregat i el Tarragonès. Els pronòstics apunten que durant aquest dimarts, especialment després del migdia, es donaran intensos ruixats al litoral i prelitoral. En la majoria de casos s’espera que siguin d’intensitat moderada i amb acumulacions poc abundants, però, en alguns casos, és possible que la pluja sigui d’intensitat forta i deixar quantitats "extremadament abundants" de fins a 100 litres per metre quadrat en tan sols un dia. També s’espera que en alguns punts la pluja arribi acompanyada de tempesta.
Catalunya ja suma tres dies consecutius d’intenses pluges. Entre diumenge a la nit i aquest dimarts al matí, en localitats com Falset s’han recollit més de 230 litres per metre quadrat. Al pantà de Darnius s’ha superat el llindar dels 153, a Torroja del Priorat s’ha arribat als 145 i al pantà de Siurana i el Perelló, als 103. Tot apunta que les pluges d’aquest dimarts no seran tan intenses com les de dies anteriors, però, tot i així, les autoritats demanen extremar les precaucions, ja que en aquests dies s’han acumulat grans quantitats d’aigua i, per tant, el risc de desbordament de rius i cabals encara és alt.
