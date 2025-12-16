Portbou
L’Ajuntament de Portbou aprova el nou contracte de lloguer del camp de futbol
El contracte, amb una durada de quatre anys i un cost anual de 14.000 euros, garanteix la continuïtat de l’activitat esportiva al municipi
Durant la sessió ordinària de la junta de govern local d'aquest dimarts, l’Ajuntament de Portbou ha aprovat el nou contracte de lloguer del terreny destinat al camp de futbol, que tindrà un cost aproximat de 14.000 euros anuals, IVA a part. El contracte tindrà una vigència de quatre anys i substituirà l’actual, que expira el 31 de desembre.
Segons fonts municipals, aquesta renovació reflecteix "el compromís de l’Ajuntament amb la continuïtat de l’esport a la localitat i amb el suport a una entitat centenària com el Club Esportiu Portbou", principal beneficiari de l’acord.
