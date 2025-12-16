Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Portbou

L’Ajuntament de Portbou aprova el nou contracte de lloguer del camp de futbol

El contracte, amb una durada de quatre anys i un cost anual de 14.000  euros, garanteix la continuïtat de l’activitat esportiva al municipi

El camp de futbol de Portbou.

El camp de futbol de Portbou. / Empordà

Redacció

Redacció

Portbou

Durant la sessió ordinària de la junta de govern local d'aquest dimarts, l’Ajuntament de Portbou ha aprovat el nou contracte de lloguer del terreny destinat al camp de futbol, que tindrà un cost aproximat de 14.000 euros anuals, IVA a part. El contracte tindrà una vigència de quatre anys i substituirà l’actual, que expira el 31 de desembre.

Segons fonts municipals, aquesta renovació reflecteix "el compromís de l’Ajuntament amb la continuïtat de l’esport a la localitat i amb el suport a una entitat centenària com el Club Esportiu Portbou", principal beneficiari de l’acord.

