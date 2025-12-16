Ciència
Una empordanesa a la llista dels investigadors més influents del món
La castellonina Silvia Osuna forma part del "Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists" que inclou estudiosos de diferents àmbits
En total 26 investigadors de la UdG estan dins aquest llistat, Miquel Solà i Marc Yeste són els millors classificats
Josep Coll
La Universitat de Girona torna a tenir un pes important dins el rànquing dels investigadors més influents del món que elabora la Universitat de Stanford. Aquesta és la vuitena edició del conegut com a Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists que inclou investigadors d’arreu del món i identifica els científics més rellevats a escala mundial segons l’impacte que han tingut les cites de les seves publicacions en l’últim any. L'última actualització del llistat, publicada el setembre, inclou 26 investigadors de la UdG, vuit menys que l'any anterior.
La castellonina Sílvia Osuna en forma part en la posició 79.671 global amb 2.88 punts si es tenen en compte les autocitacions. Osuna, és professora d'investigació ICREA a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona. En l'elecció s'han valorat les 111 publicacions realitzades per Osuna.
Un any més, el que està més ben classificat és el catedràtic i investigador de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), Miquel Solà, que ocupa el lloc 9.965 global amb 3,44 punts si es tenen en compte les autocitacions. Solà ha elaborat 518 publicacions. Mentrestant, el segon investigador més ben valorat de la UdG és el director de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària, investigador ICREA Acadèmia i professor titular de Biologia Cel·lular al Departament de Biologia, Marc Yeste, que està a la posició 20.170 a escala mundial amb 3,23 punts i 261 publicacions. El tercer del centre gironí és el professor i investigador del departament d'Empresa, Francesc Fusté-Forné, situat en el lloc 22.347 de la classificació global amb 3,20 punts i 102 publicacions.
La resta d’investigadors de la institució gironina en l’última actualització del llistat són: Miquel Costas, Moisés Estaban-Guitart, Sergi Sabater, Emilio Montesinos, Emili García-Berthou, Albert Poater, Josep Garre-Olmo, Vera Pawlowsky-Glahn, Albert Travesa Turon, Joaquim D. Ciurana, Sebastià Puig, Peré Mutjé, Marc Delgado-Aguilar, Lluís Clancafort, Quim Tarrés, Pere Miamí, Margarita Martínez-Medina, Alexander A. Voityuk, Marc Carreras, Joan Josep Suñol, Javier Palarea-Albaladejo i Rafel Ramos. L’IQCC és el centre amb una presència més destacada, amb un total de sis investigadors inclosos en el rànquing.
22 camps
La classificació, coordinada pel professor John P. A. Ioannidis, ha estat desenvolupada amb dades bibliomètriques de la base Scopus, proporcionades per Elsevier a través de l’ICSR Lab. El rànquing té en compte múltiples indicadors d’impacte científic i esdevé una de les referències més rellevants en l'àmbit mundial en l’avaluació de la recerca.
El llistat analitza l’activitat investigadora en 22 grans àrees del coneixement i 174 subcamps científics. En aquest context, la UdG hi és representada per investigadors de camps diversos, com ara les ciències mèdiques i de la salut, l’enginyeria, les ciències experimentals i les ciències socials.
Trajectòria científica
A més del llistat anual, l’estudi incorpora un segon rànquing que avalua l’impacte científic acumulat al llarg de tota la carrera investigadora. En aquest apartat, els investigadors seleccionats se situen també dins del 2% més destacat de la base de dades Scopus, fet que consolida aquest indicador com un dels més amplis i representatius a escala global. En el cas de la UdG, 25 investigadors i investigadores apareixen en aquest segon llistat.
També és Miquel Solà el que està més ben posicionat en aquesta classificació, en la posició 22.424 sumat un total de 3,94 punts. El segon, en canvi, és l'investigador de l'IQCC, Miquel Costas, en la posició 25.140 i amb 3,91 punts, mentre que el tercer és el professor del Grup de Recerca en Ecologia aquàtica continental, Emili García Berthou, que té 3,85 punts i se situa en el lloc 31.391.
