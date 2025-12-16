Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotgen els ocupes d’un bar del Port de Llançà després d’un any sense pagar el lloguer

El desnonament s’ha fet per ordre judicial per part de la Policia Local i els Mossos

La policia davant el bar desallotjat de Llançà.

La policia davant el bar desallotjat de Llançà. / Ajuntament de Llançà

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, va dur a terme la setmana passada el desallotjament dels ocupes d’un bar situat al port de Llançà. L’actuació es va fer per ordre judicial i va afectar els llogaters de l’establiment, que feia més d’un any que no pagaven les quotes al propietari.

Segons fonts policials, el local havia estat llogat durant més de cinc anys i estava regentat per una dona i la seva filla. Mentre pagaven el lloguer, el bar funcionava amb normalitat, però durant l’últim any gairebé no estava obert, només alguns caps de setmana, apunten fonts policials.

El desallotjament es va produir dimecres 10 de desembre, a les 12 del migdia, amb la participació d’una patrulla de la Policia Local de Llançà i una patrulla de suport dels Mossos de Figueres. Segons l'Ajuntament, l’operatiu es va desenvolupar de manera "ràpida, coordinada i sense incidents". De fet, una de les filles va fer entrega de la clau a la policia en ser requerits pel desnonament. L’establiment va quedar retornat als seus propietaris.

Confirmat pel Tribunal Suprem: la Seguretat Social ha de concedir un complement de fins a 140 € al mes a aquests pensionistes

Els casos de pesta porcina s’eleven a 26 senglars després de la confirmació de 10 nous positius

'Romería', 'Sirat' i 'Sorda', favorites dels premis Gaudí

Ningú està segur en cap racó del món

Condemnen a 5 anys de presó un home per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al mig d'un carrer de Figueres

L'Empordà, en avís groc davant les intenses pluges previstes per a aquest dimarts

Salut Pública adverteix que és la “pitjor” temporada de grip dels últims 15 anys, amb una incidència “molt superior”

La família després d’un crim masclista: "Una vegada li va dir a la meva mare que com s’atrevia a parlar-li així si tenia una arma"

