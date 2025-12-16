Ramaderia
El 8 de gener s'aixequen les restriccions per dermatosi nodular contagiosa a l'Alt Empordà
El conseller d'Agricultura Òscar Ordeig ha donat aquesta notíca en roda de premsa aquest 16 de desembre
També ha anunciat que les indemnitzacions als ramaders que van haver de sacrificar el bestia s'abonaran abans que acabi l'any
El conseller d'Agricultura Òscar Ordeig ha anunciat en roda de premsa, aquest 16 de desembre, que el 8 de gener s'aixequen les restriccions per dermatosi nodular contagiosa de Castelló d'Empúries i es dona per finalitzat el focus de la malaltia. A Cassà de la Selva finalitza el cordó sanitari el 26 de desembre. En referència als pagesos ha destacat el "gran sacrifici fet pel bé del país i de l'Estat per evitar la propagació."
El conseller ha remarcat que la negociació ha estat "molt llarga, molt intensa" amb el Ministeri i la Comissió Europea perquè aprovessin la seva proposta econòmica. Que ha dit que és "justa, necessària i adaptades al valor de mercat i el més beneficioses possible pels ramaders" de les 17 explotacions afectades. I per últim ha afegit que aquestes es farien efectives abans de l'1 de gener de 2026.
Per altra banda, es donarà una ajuda complementària perquè aquelles explotacions que necessitaran "mesos i anys" per recuperar el potencial productiu. Els barems de les indemnitzacions es faran públics entre aquest 16 i 17 de desembre.
Dermatosi Nodular Contagiosa
Aquesta crisi sanitària s'ha conclòs amb 16 explotacions afectades de 9 poblacions de l'Alt Empordà i amb 2.359 bovins sacrificats. Segons la informació del Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació l'11 de juliol de 2024 la DNC es va declarar al Nord d'Àfrica i d'aquí va passar a Itàlia, el juny de 2025, i després a França, el juliol de 2025. El mes d'octubre es va detectar el primer cas a Catalunya en una explotació de recria de vedells a Castelló d'Empúries. La Unió Europea té aquesta malaltia classificada amb la categoria A, per tant, és de sacrifici obligatori. Això significa que si es detecta un animal amb el virus s'ha de matar a tot el ramat.
Les restriccions aplicades
Els primers 28 dies (després que es comuniqués el primer brot) es van establir dues subzones diferenciades: la zona de protecció (de 0 a 20 km al voltant del focus) i la zona de vigilància (de 20 a 50 km al voltant del focus). En una segona fase, que s'activa a partir del dia 29 si no es confirmen nous casos, la zona de vigilància s’estén de 0 a 50 km del focus. La zona de restricció conclou el dia 45. En el cas de l'Alt Empordà el dia 3 d'octubre es va declarar el primer focus i l'últim va ser declarat va ser el 24 de novembre. Per tant, la restricció conclou el 8 de gener de 2026.
Mentrestant els moviments de bestiar boví, així com els productes derivats (llet i altres), han quedat afectats. Els moviments de carn fresca no queden afectats. De forma general, no s'han pogut treure animals fora de la zona de restricció per tal de prevenir la difusió del virus des de la zona restringida.
