Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

El temps

La pluja deixa prop de 130 litres a l'Alt Empordà

On més ha plogut és al pantà de Darnius-Boadella, seguit de les estacions de Navata (61,3 l/m²), Cabanes (13,7 l/m²) i Espolla (10,1 l/m²)

Una dona amb un paraigües, en una imatge d'arxiu.

Una dona amb un paraigües, en una imatge d'arxiu. / EFE

Redacció

Redacció

Figueres

La pluja que cau aquest dilluns està deixant registres força elevats a l’Alt Empordà. On més ha plogut és al pantà de Darnius-Boadella, on a les 16 hores s’havien registrat 127,1 l/m². El segueixen les estacions de Navata (61,3 l/m²), Cabanes (13,7 l/m²) i Espolla (10,1 l/m²). En canvi, on menys ha plogut fins ara és a Torroella de Fluvià (3 l/m²), Sant Pere Pescador (1 l/m²), Portbou-Coll de Belitres (0,5 l/m²), Roses (0,3 l/m²) i Castelló d’Empúries (0,3 l/m²), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat quatre avisos de nivell taronja per intensitat de pluja per a aquest dilluns per a comarques com el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. Per a aquest matí i fins al migdia també hi ha diversos avisos de nivell groc activats en altres comarques de les Terres de l’Ebre així com a l’Empordà. De cara a la tarda els avisos per precipitacions s’estenen cap al Ponent de Lleida i fins a la Noguera.

Notícies relacionades i més

Al conjunt de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins poc abans de dos quarts de dues del migdia un total de 97 trucades relacionades amb les pluges intenses i que han generat 70 expedients.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
  2. Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
  3. Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
  4. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  5. Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
  6. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  7. Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
  8. A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català

Quants diners es queda Hisenda dels premis de la Loteria de Nadal?

Quants diners es queda Hisenda dels premis de la Loteria de Nadal?

La pluja deixa prop de 130 litres a l'Alt Empordà

La pluja deixa prop de 130 litres a l'Alt Empordà

Mor Gerard Suñé als 23 anys, promesa del rem nacional

Mor Gerard Suñé als 23 anys, promesa del rem nacional

Sánchez anuncia un abonament únic de transport que costarà 60 euros al mes i servirà a Rodalies, busos i mitja distància

Sánchez anuncia un abonament únic de transport que costarà 60 euros al mes i servirà a Rodalies, busos i mitja distància

Una de freda i una de calenta pel CER l’Escala

Una de freda i una de calenta pel CER l’Escala

Avís hidrològic per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà

Avís hidrològic per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà

L’UCAP U13 fa història amb una classificació inèdita per a la màxima categoria catalana

L’UCAP U13 fa història amb una classificació inèdita per a la màxima categoria catalana

Una investigación publicada en 'Health Policy' destaca la sanidad basada en valor como clave en la transformación de los sistemas sanitarios europeos

Una investigación publicada en 'Health Policy' destaca la sanidad basada en valor como clave en la transformación de los sistemas sanitarios europeos
Tracking Pixel Contents