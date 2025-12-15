El temps
La pluja deixa prop de 130 litres a l'Alt Empordà
On més ha plogut és al pantà de Darnius-Boadella, seguit de les estacions de Navata (61,3 l/m²), Cabanes (13,7 l/m²) i Espolla (10,1 l/m²)
La pluja que cau aquest dilluns està deixant registres força elevats a l’Alt Empordà. On més ha plogut és al pantà de Darnius-Boadella, on a les 16 hores s’havien registrat 127,1 l/m². El segueixen les estacions de Navata (61,3 l/m²), Cabanes (13,7 l/m²) i Espolla (10,1 l/m²). En canvi, on menys ha plogut fins ara és a Torroella de Fluvià (3 l/m²), Sant Pere Pescador (1 l/m²), Portbou-Coll de Belitres (0,5 l/m²), Roses (0,3 l/m²) i Castelló d’Empúries (0,3 l/m²), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat quatre avisos de nivell taronja per intensitat de pluja per a aquest dilluns per a comarques com el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. Per a aquest matí i fins al migdia també hi ha diversos avisos de nivell groc activats en altres comarques de les Terres de l’Ebre així com a l’Empordà. De cara a la tarda els avisos per precipitacions s’estenen cap al Ponent de Lleida i fins a la Noguera.
Al conjunt de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins poc abans de dos quarts de dues del migdia un total de 97 trucades relacionades amb les pluges intenses i que han generat 70 expedients.
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català