Seguretat
Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
Els cossos policials van revisar 221 vehicles i 659 persones, amb 30 identificacions i escorcolls
La Jonquera va acollir divendres un nou dispositiu policial conjunt del Pla Trident. L’operatiu va comptar amb la participació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Durant el dispositiu es van controlar 221 vehicles i 659 persones, de les quals 30 van ser identificades i escorcollades. A més, es van identificar i registrar 19 vehicles. El balanç de l’operatiu també va incloure 15 persones d’interès per a les unitats d’informació.
D'altra banda, els agents van realitzar 15 consultes de persones a França a través del Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) del Pertús, que van permetre detectar 84 antecedents, així com vuit consultes de vehicles.
També es van aixecar dues denúncies per tinença d’armes prohibides-. En l’àmbit de la seguretat viària, es van efectuar 17 proves d’alcoholèmia, totes negatives; mentre que es van efectuar dues proves de drogues i van donar positives. També van immobilitzar dos vehicles immobilitzats i es van interposar tres denúncies de trànsit.
Finalment, el dispositiu es va saldar amb tres readmissions exprés a França de persones immigrants que no disposaven de la documentació necessària.
Aquest dispositiu té com a objectiu de reforçar la seguretat ciutadana, el control de persones i vehicles i la prevenció del delicte en aquest municipi fronterer, recorda l'ajuntament.
