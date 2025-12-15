Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies

Els cossos policials van revisar 221 vehicles i 659 persones, amb 30 identificacions i escorcolls

Un moment del dispositiu policial a la Jonquera.

Un moment del dispositiu policial a la Jonquera. / Ajuntament de la Jonquera

Eva Batlle

La Jonquera

La Jonquera va acollir divendres un nou dispositiu policial conjunt del Pla Trident. L’operatiu va comptar amb la participació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Durant el dispositiu es van controlar 221 vehicles i 659 persones, de les quals 30 van ser identificades i escorcollades. A més, es van identificar i registrar 19 vehicles. El balanç de l’operatiu també va incloure 15 persones d’interès per a les unitats d’informació.

D'altra banda, els agents van realitzar 15 consultes de persones a França a través del Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) del Pertús, que van permetre detectar 84 antecedents, així com vuit consultes de vehicles.

També es van aixecar dues denúncies per tinença d’armes prohibides-. En l’àmbit de la seguretat viària, es van efectuar 17 proves d’alcoholèmia, totes negatives; mentre que es van efectuar dues proves de drogues i van donar positives. També van immobilitzar dos vehicles immobilitzats i es van interposar tres denúncies de trànsit.

Finalment, el dispositiu es va saldar amb tres readmissions exprés a França de persones immigrants que no disposaven de la documentació necessària.

Aquest dispositiu té com a objectiu de reforçar la seguretat ciutadana, el control de persones i vehicles i la prevenció del delicte en aquest municipi fronterer, recorda l'ajuntament.

