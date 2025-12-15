Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
Els últims espeternecs de la borrasca Emilia encenen avisos per pluja i tempestes a l'Empordà

Catalunya activa diversos avisos per a aquest dilluns davant pluges torrencials que podrien descarregar amb força en zones com les Terres de l’Ebre, l’Empordà i Ponent de Lleida

Un dia de pluja, en una imatge d'arxiu.

Un dia de pluja, en una imatge d'arxiu. / Mateo Lanzuela / Europa Press

Valentina Raffio

Barcelona

La borrasca Emilia continua el seu recorregut sobre la península Ibèrica i, tot i que tot apunta que en qüestió d’hores començarà a dissipar-se, els seus últims espeternecs han obligat a activar desenes d’avisos de nivell groc i taronja al litoral mediterrani per a aquest dilluns. L’Agència Estatal de Meteorologia adverteix d’intenses pluges i tempestes a Catalunya, on hi ha almenys dos avisos de nivell taronja al terç sud del territori, així com al País Valencià, Múrcia i algunes parts del litoral d’Andalusia. Els pronòstics apunten que en algunes zones es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en tot just 12 hores.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat quatre avisos de nivell taronja per intensitat de pluja per a aquest dilluns per a comarques com el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. Per a aquest matí i fins al migdia també hi ha diversos avisos activats de nivell groc en altres comarques de les Terres de l’Ebre així com a l’Empordà. De cara a la tarda els avisos per precipitacions s’estenen cap al Ponent de Lleida i fins a la Noguera. Els meteoròlegs adverteixen de pluges potencialment torrencials que podrien deixar acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts.

Aquest diumenge, el dia àlgid del pas de la borrasca Emilia, en localitats de Múrcia, Almeria i Castelló s’han vorejat acumulacions d’entre 70 i 120 litres per metre quadrat en tan sols una jornada. La situació, que va obligar a activar diversos avisos vermells i a activar els protocols d’emergència, va derivar en inundacions puntuals a moltes d’aquestes zones. Aquest dilluns encara es mantenen alguns dels protocols activats aquest cap de setmana davant el pas d’aquestes pluges, com és el tancament d’una trentena d’escoles a València.

