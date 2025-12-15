Successos
Detingut un maltractador per trencar l'ordre d'allunyament a Empuriabrava
Un ciutadà alerta la Policia Local i permet detenir l'home per trencament de condemna
La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut aquest cap de setmana un home de 27 anys, presumpte maltractador, per trencament de condemna, després d’incomplir l’ordre d’allunyament que tenia imposada contra la seva exparella.
Els fets es remunten a la matinada de dissabte a diumenge, quan un testimoni va alertar la Policia Local sobre una discussió de parella a Empuriabrava, fet que va mobilitzar immediatament els efectius. En arribar, els agents van identificar els implicats i van comprovar que l’home tenia vigent una ordre d’allunyament per violència masclista.
La dona, de 24 anys, no va resultar ferida durant l’enfrontament. Arran de la comprovació de l’incompliment de la condemna, l’home va quedar detingut per trencament de l’ordre d’allunyament imposada judicialment.
