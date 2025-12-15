Meteorologia
Els últims espeternecs de la borrasca Emilia encenen avisos per pluja i tempestes a l'Empordà
Catalunya activa diversos avisos per a aquest dilluns davant pluges torrencials que podrien descarregar amb força en zones com les Terres de l’Ebre, l’Empordà i Ponent de Lleida
Valentina Raffio
La borrasca Emilia continua el seu recorregut sobre la península Ibèrica i, tot i que tot apunta que en qüestió d’hores començarà a dissipar-se, els seus últims espeternecs han obligat a activar desenes d’avisos de nivell groc i taronja al litoral mediterrani per a aquest dilluns. L’Agència Estatal de Meteorologia adverteix d’intenses pluges i tempestes a Catalunya, on hi ha almenys dos avisos de nivell taronja al terç sud del territori, així com al País Valencià, Múrcia i algunes parts del litoral d’Andalusia. Els pronòstics apunten que en algunes zones es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en tot just 12 hores.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat quatre avisos de nivell taronja per intensitat de pluja per a aquest dilluns per a comarques com el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. Per a aquest matí i fins al migdia també hi ha diversos avisos activats de nivell groc en altres comarques de les Terres de l’Ebre així com a l’Empordà. De cara a la tarda els avisos per precipitacions s’estenen cap al Ponent de Lleida i fins a la Noguera. Els meteoròlegs adverteixen de pluges potencialment torrencials que podrien deixar acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts.
Aquest diumenge, el dia àlgid del pas de la borrasca Emilia, en localitats de Múrcia, Almeria i Castelló s’han vorejat acumulacions d’entre 70 i 120 litres per metre quadrat en tan sols una jornada. La situació, que va obligar a activar diversos avisos vermells i a activar els protocols d’emergència, va derivar en inundacions puntuals a moltes d’aquestes zones. Aquest dilluns encara es mantenen alguns dels protocols activats aquest cap de setmana davant el pas d’aquestes pluges, com és el tancament d’una trentena d’escoles a València.
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català