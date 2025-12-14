Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pontós reformarà les escoles velles per posar-hi l’Ajuntament

Actualment, la casa consistorial es troba en un edifici de planta baixa i pis sense ascensor, situat al centre del poble

Aquest serà el nou edifici de l’Ajuntament de Pontós.

Aquest serà el nou edifici de l’Ajuntament de Pontós. / Empordà

M.T.

Pontós

L’Ajuntament de Pontós ha aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu d’obres de reforma i adequació de les antigues escoles per traslladar-hi l’ajuntament. El consistori és propietari de l’edifici de les antigues escoles, que té un ús de magatze. L’objectiu de les actuacions són convertir-lo en casa consistorial i habilitar també alguns espais per a usos culturals.

Actualment, la casa consistorial es troba en un edifici de planta baixa i pis sense ascensor, situat al centre del poble. A la planta baixa, hi ha el consultori mèdic i, a la pimera planta, un despatx per a usos administratius i la sala de plens, que també fa de despatx d’alcaldia, secretaria i serveis tècnics. "Ens trobem amb un edifici poc accesible per a la població", manifesten.

TEMES

