Pontós
Pontós reformarà les escoles velles per posar-hi l’Ajuntament
Actualment, la casa consistorial es troba en un edifici de planta baixa i pis sense ascensor, situat al centre del poble
M.T.
L’Ajuntament de Pontós ha aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu d’obres de reforma i adequació de les antigues escoles per traslladar-hi l’ajuntament. El consistori és propietari de l’edifici de les antigues escoles, que té un ús de magatze. L’objectiu de les actuacions són convertir-lo en casa consistorial i habilitar també alguns espais per a usos culturals.
Actualment, la casa consistorial es troba en un edifici de planta baixa i pis sense ascensor, situat al centre del poble. A la planta baixa, hi ha el consultori mèdic i, a la pimera planta, un despatx per a usos administratius i la sala de plens, que també fa de despatx d’alcaldia, secretaria i serveis tècnics. "Ens trobem amb un edifici poc accesible per a la població", manifesten.
