Empresa
Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
Mudances Girona i Empordà, fundada per Carme Guerra, baixa la persiana després de dècades de trajectòria traslladant béns de grans figures.
En buidar el guardamobles, s’hi han trobat peces singulars com mobiliari de Russell Woodard i obres d’art de Cuixart i Dalí
El món de les mudances és un reflex constant dels canvis que experimentem al llarg de les nostres vides. Cada objecte pot amagar darrere seu una vida plena d’emocions. Recentment, l’empresària Carme Guerra ha tancat el negoci familiar, una empresa de mudances i guardamobles que va obrir les portes a Girona el 1976 i que més tard s’ampliaria amb la marca Mudances Empordà, a Figueres.
Personatges famosos
Juntament amb el seu germà Manuel Guerra, van consolidar una tradició familiar en aquest sector. Des d’aleshores han ofert els seus serveis arreu de la comarca i més enllà, traslladant mobles per a personatges famosos com Dalí, el figuerenc més universal, l’actor Arnold Schwarzenegger, Eva Longoria o la duquessa d’Alba, entre altres. Amb el pas del temps, l’empresa ha acumulat milers d’objectes, cadascun amb la seva pròpia història i valor sentimental.
Mosaic fascinant d'anècdotes
Ara, un cop abaixada la persiana, Guerra s’ha hagut d’afrontar a la monumental tasca de buidar el guardamobles ubicat en una nau a Cervià de Ter, revelant dia rere dia un mosaic fascinant d’anècdotes. Una vegada, el seu marit Jordi Sirvent va estar a punt de cremar unes quantes cadires sense adonar-se del seu veritable valor, per tal de fer espai al magatzem. "Resulta que eren cadires d’en Jordi Vilanova", dissenyador industrial pioner a Espanya.
Entre els objectes descoberts també hi ha mobles del dissenyador dels anys 60 Russell Woodard i una taula de Howard Dilday valorada en sis mil euros, a més de diverses litografies d’artistes com Cuixart i del mateix Dalí. "Sovint passava que les famílies deixaven de pagar el servei o volien deslliurar-se dels mobles que pertanyien als seus éssers estimats i que ja no desitjaven conservar". Carme Guerra ha lluitat fins al final per mantenir el negoci i assegurar la feina als seus treballadors: "Tots érem com una família". Després d’un llarg procés ple de tensions, el novembre passat va haver de fer concurs per liquidar el negoci que no podia sostenir. "Ha estat una experiència desgastadora. En el sector de les mudances hi ha molta competència deslleial; els impostos pugen i l’empresa no tirava endavant. Vaig voler reactivar l’activitat de guardamobles, però finalment, aquest gener passat, la situació es va complicar", explica.
Fa pocs mesos l’empresa va fer el seu darrer viatge al traster dels records, i amb el seu tancament qui sap si han quedat molts o pocs tresors per descobrir. "Havíem d’entregar les claus al propietari de la nau. Hem salvat els objectes que ens ha semblat més valuosos, però molts altres han quedat allà oblidats; el temps ens ha anat en contra".
Durant l’últim any, diverses persones han rebuscat dins el traster. "Al principi va venir un antiquari que es va endur moltes coses quan encara no érem conscients del valor d’algunes peces". L’experiència de la Carme ha estat una muntanya russa d’emocions.
La seva vida personal ha estat marcada per esdeveniments difícils, començant amb la pèrdua dels seus pares, les ànimes del negoci, Manuel Guerra i Carmen Martínez, en només quinze dies coincidint amb l’inici de la pandèmia de COVID-19. Enmig d’aquesta tempesta emocional, va néixer la seva filla com un raig d’esperança. Tanmateix, la tensió acumulada li ha passat factura; actualment pateix dolors d’esquena que li recorden les càrregues que ha portat. Es troba en una situació complicada com a autònoma sense atur; la lluita continua. La part positiva és que els treballadors han aconseguit quedarse amb el nom de l’empresa i les dues marques registrades: Mudances Girona i Mudances Empordà.
Subscriu-te per seguir llegint
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
- Sis artistes i l'amic absent es retroben a Peralada
- Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres
- Un individu molesta i agredeix verbalment passatgers en un tren entre Figueres i Barcelona: “La gent estava atemorida”
- Figueres fa el pas decisiu per a l'acabament de les obres del Casino Menestral
- Detecten dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Catalunya
- Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres