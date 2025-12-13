Sentim la Muga mobilitza els municipis d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga i Terrades
Prop d'un miler de persone han participat durant tres mesos en una trentena d'activitats culturals, mediambientals i educatives
Albanyà ha acollit aquest dissabte, 13 de desembre, la cloenda de l'edició 2025 de Sentim la Muga, un projecte impulsat per la Fundació Pioners del Nostre Temps i els ajuntaments d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga i Terrades que, al llarg de tres mesos, ha mobilitzat prop de 1.000 participants dels municipis d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga, Terrades i els alumnes de l'Escola de Llers.
La cloenda ha inclòs la neteja d'un Forn de Calç dels camps de la Costa, una activitat explicativa sobre el patrimoni local, un vermut popular a la Rectoria d'Albanyà i diverses presentacions de projectes vinculats al territori, com l'Escola de Llers, el concurs de fotografia 2025, la proposta d'Art Fluid dins el Festival Sentim + la Muga i la votació popular del Cap Gros de la Colla de Geganters. L'acte ha culminat amb la cloenda institucional a càrrec de Jordi Garriga, alcalde d'Albanyà.
Durant l'acte, s'ha posat en valor el treball col·lectiu dut a terme al llarg de l'any i la implicació de veïns, entitats i institucions que han fet possible l'evolució del projecte.
L'alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, Montserrat Brugués, ha remarcat que "La clau de l'èxit del Sentim La Muga és que ajuda a visibilitzar i fer realitat els projectes que tenim com a micropobles i projectar-ne de nous per que a mig termini puguem conformar un territori viu".
De festival local a moviment de vall de la Muga
El projecte Sentim la Muga va néixer l'any 2022 de manera espontània a Albanyà, amb la participació d'un centenar de veïns en una jornada dedicada a celebrar el sentiment de pertinença al municipi on neix el riu Muga. El 2024, la iniciativa va créixer amb la incorporació de Sant Llorenç de la Muga i es va convertir en un festival de tres dies, amb uns 400 participants.
En aquest sentit l'alcalde d'Albanyà, Jordi Garriga, "Volíem que el Sentim Albanyà seguís el seu curs com ho fa la Muga i fluís cap a Sant Llorenç de la Muga, promovent un agermanament dels dos pobles veïns i adoptant el nom de "Festival Sentim La Muga".
L'any 2025, el projecte ha fet un pas més i ha evolucionat cap a un programa d'activitats de tres mesos, mantenint el moment àlgid del festival de dos dies —celebrat els passats 14 i 15 de novembre, amb prop de 500 participants— i incorporant els municipis de Terrades i l'Escola de Llers. El programa ha inclòs més d'una trentena d'accions, com espais gastronòmics, propostes artístiques, la cercavila dels gegants d'Albanyà o el primer pòdcast Les veus de la Muga, amb continuïtat prevista al llarg de l'any.
Educació, debat i futur del territori
Un dels eixos destacats de l'edició 2025 ha estat el treball educatiu i participatiu desenvolupat a l'Escola Verda de Llers, amb l'alumnat de cinquè i sisè. Els alumnes han dut a terme un procés de recerca i cocreació sobre el futur de la Vall de la Muga, a partir d'entrevistes familiars i reflexions col·lectives. D'aquest treball han sorgit cinc prioritats clau: tenir uns boscos més cuidats; fomentar una major diversitat d'animals i plantes; protegir el riu i fer un ús responsable de l'aigua; preservar els pobles davant la gran afluència de visitants i promoure pobles més vius amb una menor presència de vehicles.
Per la seva banda, el director executiu de la Fundació Pioners del Nostre Temps, Oriol Armet, ha subratllat que el projecte es desenvolupa durant la temporada baixa amb l'objectiu "que sigui un espai per què la gent del territori es pugui trobar, conèixer el patrimoni natural i cultural, fer accions sobre el terreny, reflexionar quin territori volem i celebrar el sentiment de pertinença amb la Muga".
Reivindicacions compartides i treball conjunt
Els alcaldes d'Albanyà i Sant Llorenç de la Muga i el director de la Fundació han destacat que "la unió de pobles i organitzacions al voltant d'un objectiu comú permet avançar com a territori. Gràcies a l'impuls del moviment Sentim la Muga i al suport de la Fundació Pioners del Nostre Temps, l'any passat es van fer visibles dues reivindicacions històriques dels ajuntaments d'Albanyà i Sant Llorenç de la Muga: la construcció de les depuradores i el camí natural de la Muga. Durant el darrer any s'han mantingut converses constants amb l'Agència Catalana de l'Aigua per fer realitat les depuradores, fonamentals per a la conservació del riu, i s'ha aconseguit que el Consorci de les Vies Verdes i la Diputació de Girona presentin un projecte Interreg per impulsar el camí natural, pendent de resolució".
Els promotors de la iniciativa
Aquesta iniciativa s'ha fet realitat gràcies a l'impuls de la Fundació Pioners del Nostre Temps, els Ajuntaments d'Albanyà, de Sant Llorenç de la Muga i de Terrades, de l'escola de Llers i d'un un equip motor format per una 15a de veïns/es i associacions d'aquests pobles que s'han implicat en el disseny, la coordinació i l'execució del Sentim La Muga 2025.
