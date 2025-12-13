Els pescadors catalans titllen "d'acord agredolç" el pacte europeu que els permetrà sortir 143 dies
El president de la federació de confraries, el rosinc Antoni Abad, remarca el compromís de renegociar la normativa
Aleix Freixas (ACN)
El president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, creu que el pacte tancat aquest dissabte a la matinada sobre els dies de pesca al Mediterrani és "un acord agredolç". Abad assegura que no és el que voldrien però admet que és una millora substancial de la proposta inicial que feien les institucions europees. Ara, el president de la federació apunta que caldrà parlar amb el govern estatal perquè hi hagi "un repartiment equitatiu" dels dies de pesca, i a més destaca que un dels èxits de la negociació és el compromís de renegociar la normativa a partir de l'any vinent.
Els pescadors recorden que la seva proposta era aconseguir una sortida de 180 dies al llarg del 2026 perquè és el "mínim quantificat perquè les empreses siguin viables", tal com explica el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad. Una proposta que topava de ple amb la que feia la Comissió Europea, que plantejava reduir un 65% els dies que sortien aquest 2025.
L'acord tancat aquest dissabte a la matinada des de Brussel·les quantifica que les embarcacions d'arrossegament del Mediterrani podran sortir un màxim de 143 dies al llarg de l'any vinent. Per això, Abad assegura que és un "acord agredolç". El representant del sector admet que la xifra pactada finalment millora la proposta europea inicial, però reitera que està per sota del llindar de la viabilitat econòmica.
Més enllà dels dies pactats, Abad valora molt positivament el compromís que han arrencat de la Comissió Europea per "modificar el reglament" de cara a l'any vinent. El president de la federació catalana de confraries assegura que fins ara "no hi havia marge de maniobra" perquè la directiva europea és "molt encotillada". "Per més bona voluntat que tingués tothom, el reglament diu el que diu i és el que van votar els estats membres el seu dia", ha recordat el representant dels pescadors catalans.
Per això, la modificació del reglament oferiria "un pulmó d'aire" al sector que permetrà adaptar la normativa a la realitat. "Recordo que es plantejaven uns estudis amb la pesca del lluç de fa cinc anys i això és un disbarat", afirmava el pescador des del port de Roses aquest dissabte.
El que sí que creu que ha quedat pendent, però, és el topall i la gestió que es fa de la pesca de la gamba. "Limitar la gamba per jornades i quilos és impensable", ha retret Antoni Abad. Per això considera que serà un dels aspectes a tractar l'any vinent en la modificació del reglament.
Converses amb el govern espanyol
El següent repte després de l'acord tancat a Brussel·les passa pel repartiment dels dies de pesca que farà el govern espanyol. En aquest sentit, el president de la federació assegura que ara toca negociar amb la secretaria general de Pesca com es gestionen aquests 143 dies que podran sortir a la mar les embarcacions del Mediterrani.
Antoni Abad exigeix que es faci "un repartiment equitatiu i lineal" dels dies de pesca. "No podem acceptar que hi hagi pescadors de primera i de segona", ha afirmat el portaveu dels pescadors catalans. Per això ha exigit a l'executiu espanyol que tots els pescadors gaudeixin "per igual" d'aquests 143 dies de pesca autoritzats. "Si no es fa així tornarem a tenir embarcacions amb només 80 jornades de pesca i aquestes, poca viabilitat econòmica tindran". Per això assegura que arrenca la "pressió a Madrid" del sector català. "Ens hi deixarem la pell", ha conclòs el president de la federació.
