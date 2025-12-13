La DOP Oli de l’Empordà presenta l’Oli Nou i estrena un pack especial per regalar aquest Nadal
Figueres ha acollit avui la presentació d’una collita d’excel·lent qualitat, que es repetirà el 20 de desembre a Girona
Figueres ha estat l’escenari, aquest dissabte al matí, de la presentació de l’Oli Nou de la DOP Oli de l’Empordà, corresponent a la nova collita, que ha destacat per una qualitat excel·lent. L’acte s’ha celebrat a la plaça de l’Ajuntament, on els assistents han pogut tastar i adquirir els olis d’oliva verge extra dels diferents productors adscrits a la denominació d’origen.
La presentació ha comptat amb la presència del regidor de Promoció Econòmica de Figueres, Manel Rodríguez; la regidora de Fires i Mercats, Pilar Sánchez; el president de la DOP Oli de l’Empordà, Simón Casanovas, així com diversos productors del sector. L’esdeveniment s’ha completat amb actuacions musicals de jazz a càrrec del saxofonista Adrià Bauzó i el pianista Aleix Cansell, i amb una proposta gastronòmica singular: bombons de xocolata amb sal i Oli de l’Empordà, que han posat en relleu la versatilitat del producte.
Coincidint amb la presentació, la DOP Oli de l’Empordà ha estrenat un nou pack d’olis pensat per regalar aquest Nadal. El lot inclou quatre olis d’oliva verge extra de l’Empordà i es pot adquirir exclusivament durant les presentacions de la collita, amb l’objectiu de posar en valor la qualitat i singularitat dels olis empordanesos.
A més, s’ha presentat el nou passaport DOP Oli de l’Empordà, una iniciativa per fomentar l’oleoturisme i apropar el públic al procés d’elaboració de l’oli. El passaport permet segellar cada visita als trulls participants i accedir a descomptes exclusius a les botigues. Els molins adherits són Or de l’Albera (Agullana), ADN Argudell (Espolla) i Empordàlia (Pau). El document té una validesa de sis mesos des del registre de la primera visita.
La promoció de l’Oli Nou continuarà el dissabte 20 de desembre a Girona, de 10 a 14 hores, a l’espai exterior del Mercat del Lleó, on els productors tornaran a donar a conèixer la nova collita.
Els actes de presentació de la collita 2025 compten amb el suport dels ajuntaments de Figueres i Girona, així com del Gremi de Flequers Artesans de les comarques gironines, l’Associació d’Hostaleria de Girona, el segell Girona Excel·lent, la Diputació de Girona, el Banc dels Aliments i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Un individu molesta i agredeix verbalment passatgers en un tren entre Figueres i Barcelona: “La gent estava atemorida”
- Crim de Bellcaire: la víctima va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- Busquen figurants per una sèrie sobre El Bulli i Ferran Adrià que s'està rodant a l'Empordà