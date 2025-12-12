Successos
Crim de Bellcaire: la víctima va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant
La dona va patir amnèsia posttraumàtica i ara ha començat a recuperar la memòria
Un home mata el fill de cinc anys a ganivetades a Bellcaire d'Empordà i fereix greument la seva dona
EFE
La veïna de Bellcaire d'Empordà, de 29 anys, que va estar a punt de morir a mans de la seva parella la matinada del 3 d'abril del 2024 i que va patir amnèsia posttraumàtica, ha començat a recuperar la memòria i ha declarat que "va fingir estar morta" per evitar que la matés, segons fonts properes al cas.
Els fets van ocórrer el 3 d'abril de 2024 quan Alex B.G., en tràmits de separació de la dona, amb la qual tenien un nen de 5 anys, es va personar a casa de la víctima, on va apunyalar mortalment el petit i va ferir de gravetat la dona, després de la qual cosa va fugir del lloc, tot i que va ser detingut hores després.
Un any i vuit mesos més tard, i després de diverses operacions, la dona, Astrid, ha començat a recuperar la memòria i ha recordat dades que, segons fonts properes al cas, podrien denotar certa planificació de l'atac.
La víctima ha recordat que, el dia abans dels fets, l'home es va presentar a la casa i va trucar la porta amb tanta força que va trencar un forrellat intern, davant del que ella li va preguntar per què ho havia fet, ja que li hauria obert la porta.
L'home va demanar a l'Astrid unes claus de recanvi per poder recollir roba de la casa. No obstant això, mai la va recollir i, el dia de l'atac, va deixar les claus a la feina.
Les citades fonts assenyalen que així, en cas que ella hagués mort, l'home hauria pogut al·legar que no tenia claus per entrar a l'habitatge. La víctima ha recordat el brutal atac i, tot i que la casa estava a les fosques, ha relatat que, entre penombres, va poder veure “la cara de ràbia” de la seva exparella i la del nen, desconcertat.
La mare va ordenar el petit que marxés de l'habitació matrimonial i, a continuació, recorda que es va posar de costat i es va quedar immòbil "fent-se la morta", fins que l'agressor va marxar.
Quan la dona es va arrossegar cap a la porta per demanar ajuda, l'home, que en aquell moment passava per davant de la casa amb cotxe, va tornar per arrossegar-la fins a la cuina i colpejar-la. Una hora després, va recobrar el sentit i va poder demanar ajuda a una veïna.
El presumpte agressor va fugir cap a Torroella de Montgrí, on vivia des de feia uns dies amb els seus pares, però unes hores després va ser detingut pels Mossos d'Esquadra, que, en registrar-lo van trobar l'arma del crim.
Alex B.G. va reconèixer haver atacat la dona però no el crim del petit i va assegurar que el petit havia marxat plorant a la seva habitació. La causa va quedar oberta pels delictes d'assassinat, assassinat en grau de temptativa amb els agreujants de gènere, acarnissament i parentiu.
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
- Sis artistes i l'amic absent es retroben a Peralada
- Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres
- Figueres fa el pas decisiu per a l'acabament de les obres del Casino Menestral
- Detecten dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Catalunya
- Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”