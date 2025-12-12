Successos
Un individu molesta i agredeix verbalment passatgers en un tren entre Figueres i Barcelona: “La gent estava atemorida”
Un testimoni dels fets explica com l’home va vexar una usuària i va desafiar la resta
Agafar el tren sol ser sinònim de retards i d'incivisme. Ho evidencien successos com el que va ocórrer el dissabte 29 de novembre en un tren de mitja distància que circulava entre Figueres i Barcelona. Segons ha explicat a l'EMPORDÀ un testimoni dels fets, Joan Gratacós, el comboi va sortir de la capital altempordanesa a les 6.41 hores, i fins a Girona "tot va ser tranquil". Allà, però, "va pujar un individu que va trencar la pau".
Segons Gratacós, fins a Barcelona, l'individu "no va parar de cridar i de molestar la gent del primer vagó". Com a exemple, explica que "una noia que es maquillava va ser vexada i insinuada d'una manera barroera i insistent". Ahora, "va estar desafiant la resta de passatgers", afegeix.
Davant la situació, un passatger va demanar a l'individu que aturés la seva actitud, però "no en va fer cas". "La gent estava atemorida i no va passar ni el revisor ni seguretat: un autèntic suplici", lamenta Gratacós. "Una senyora que agafava aquest tren de costum em va dir que això passava cada dia", afegeix.
"No es complien les normes de seguretat establertes"
Gratacós també denuncia que, en el trajecte de tornada a Figueres, "no es complien les normes de seguretat establertes". "Vaig agafar el tren MD de les 18.28 hores al Clot, que va arribar amb retard. El tren estava a petar, com una llauna de sardines. Vaig pagar 16,5 euros i vaig haver d'estar entre la porta d'accés al vagó i el primer esglaó perquè no ens podíem bellugar. Aquesta situació va durar fins a Girona: no et podies moure ni per anar al lavabo. Evidentment, tampoc no va passar el revisor, i la gent va patir una calor i un malestar enormes. El cotxet d'una nena petita estava anxovat entre la gent. No va passar res perquè Déu no ho va voler", explica.
Finalment, Joan Gratacós reclama que l’Ajuntament de Figueres, atès que els trens en què va viatjar sortien o arribaven de la ciutat, presenti una reclamació a Renfe perquè "no ens mereixem aquest tracte". "Entre tots mantenim l’empresa amb els nostres impostos i no és tolerable aquesta deixadesa i disbauxa recurrents. No podem viatjar amb la por de ser agredits ni patir aquestes condicions denigrants", conclou.
