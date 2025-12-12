Reconeixement
La DO Empordà guardona l’arqueòleg Joaquim Tremoleda i Glops d’Història per difondre la història vinícola empordanesa
El consell regulador els ha concedit els premis Bacus Emporità i Lledoner d'Or durant la Festa de cloenda del 50è aniversari de la DO Empordà
El Consell Regulador de la DO Empordà ha celebrat aquest dijous a La Farinera de Sant Lluís de Pont de Molins el lliurament de la desena edició dels premis Lledoner d'Or i Bacus Emporità que anualment es concedeixen a persones, institucions o establiments que han destacat en la promoció o defensa dels vins empordanesos.
El guardonat del Bacus Emporità 2025 ha estat Joaquim Tremoleda, arqueòleg i historiador per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor per la Universitat de Girona que treballa al MAC Empúries a l’equip de recerca, arqueologia i gestió de col·leccions del jaciment. El guardó se li ha lliurat en reconeixement de la seva destacada contribució a la investigació i divulgació de la història vinícola empordanesa, en especial en l’època grega i romana a Empúries, tant des del punt de vista econòmic, social i cultural. “Avui honorem una figura imprescindible per entendre el vi de l’Empordà. Gràcies a la seva feina i a la seva capacitat de fer parlar les pedres, avui l’Empordà és més conscient de la seva pròpia història vinícola”, ha dit la presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, durant el lliurament dels guardons.
Pel que fa al Lledoner d'Or, enguany s’ha lliurat a Glops d’Història, un projecte que va néixer el 2016 i que marida el vi de l’Empordà amb la història i el paisatge del territori. La proposta està liderada per Romina Ribera, arqueòloga, guia, gestora cultural i sommelier. Apassionada de la història, de l’Empordà i dels seus vins, Ribera busca espais patrimonials, històries, vells ceps, indrets amagats i cellers que a través del fil conductor del vi permetin oferir glops d’història a tothom que vulgui aprofundir en el coneixement de la històrica vinícola empordanesa. L’empresa disposa d’un ampli i variat catàleg d’activitats que es programen al llarg de l’any i busca sempre sinergies amb altres empreses del sector per oferir propostes amb alt valor afegit. “Ha rescatat vinyars antics, històries silencioses i tradicions amagades. Ens ha ensenyat que el vi és cultura, és identitat i és un fil conductor que ens uneix a tots”, ha assegurat Casacuberta.
L’acte de lliurament dels premis ha comptat amb l’assistència de Joan Gené, director de INCAVI; Josep Guix, director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya; Jordi Masquef, alcalde de Figueres, diputat de la Diputació de Girona i vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; Agustí Badosa, president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Agnès Gasull, vicepresidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà i Lluís Periañez, de la Cambra de Comerç de Girona.
El lliurament dels premis ha tingut lloc durant la Festa de cloenda del 50è aniversari del Consell Regulador de la DO Empordà que s’ha celebrat enguany.
Agraïment a la tasca dels premiats
Des del 2015, el Consell Regulador de la DO Empordà lliura anualment els premis Lledoner d'Or i Bacus Emporità. Amb aquesta acció, el Consell Regulador vol agrair la tasca dels premiats i alhora fer valdre la seva contribució en la difusió dels vins de la denominació.
En les seves primeres edicions el Bacus Emporità ha estat lliurat als sommeliers Josep Pitu Roca i Agustí Ensesa; a l'enòleg Eduard Puig Vayreda; a l’Ajuntament de Figueres; al periodista de l'EMPORDÀ Marc Testart; a l’exdirector gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, a la Ruta del Vi DO Empordà, a l’expresident de la DO Empordà Xavier Albert i a l’enòleg Simó Serra.
Pel que fa al premi Lledoner d’Or, s’ha lliurat a establiments de la restauració com el Motel Empordà, de Figueres; al Restaurant Ca la Maria, de Mollet de Peralada; el Restaurant Llevataps, de Girona, i l’Hotel Gastronòmic Es Portal, de Pals. També l’han rebut la fira Arrels del Vi, de l’Escala, i les distribuïdores Alregi (Wine Palace), amb seu a Vilamalla, Vins i Licors Grau, de Palafrugell, Vins Estela, de Figueres, i als col·lectius La Cuina del Vent i la Cuina de l’Empordanet.
