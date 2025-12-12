Successos
Apareix el cadàver d’un home al riu Llobregat d’Empordà, al seu pas per la Jonquera
Els Mossos no han identificat la víctima i descarten indicis de criminalitat
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home localitzat aquest dijous al riu Llobregat d'Empordà, al seu pas per la Jonquera. Testimonis van alertar el 112 de la troballa del cadàver cap a les onze del matí, i es van mobilitzar els serveis d’emergències i la comitiva judicial.
L’home estava indocumentat i, de moment, se’n desconeix la identitat. Tot apunta que es tractaria d’un home de més de 50 anys que havia mort feia poc temps.
Pel que fa a les causes de la mort, els Mossos indiquen que, inicialment, no s’aprecien indicis de criminalitat. No obstant això, estan pendents dels resultats de l’autòpsia, que es realitzarà a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona.
Els investigadors revisen enregistraments de càmeres, consulten bases de dades de persones desaparegudes i intenten aclarir què va passar, com va parar al riu, que sovint està sec i enguany porta poca aigua.
Subscriu-te per seguir llegint
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
- Sis artistes i l'amic absent es retroben a Peralada
- Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres
- Figueres fa el pas decisiu per a l'acabament de les obres del Casino Menestral
- Detecten dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Catalunya
- Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres
- Un individu molesta i agredeix verbalment passatgers en un tren entre Figueres i Barcelona: “La gent estava atemorida”